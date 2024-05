Olga Kambala atkal skandālā - tiek apsūdzēta tievēšanas programmas "zagšanā"

Sazinoties ar Olgu Kambalu, viņa ir neizpratnē un vaicā, kāpēc Irina, ja kaut kas nepatīk, nav sazinājusies ar viņu un šīs lietas izrunājusi savstarpēji. Olga sarunā ar "Kas Jauns" skaidro, ka nejūtas kaut ko pārkāpusi un Irinas Žukas vārdu nelietīgi neizmanto. Bijušais basketbolists un bokseris Kaspars Kambala, kas pie sporta un uztura disciplīnas jau radis kopš bērnības, arī iesaistās šajā sarunā, apgalvojot, ka “Olgai neko nevajag špikot no citiem treneriem”, jo viņš ar savām zināšanām, kas iegūtas sportista karjerā, varētu sniegt virkni noderīgu padomu sievas veidotajā "Telegram" kanālā, un to arī darot. “Man tā fiziskā sagatavotība ir no bērna kājas ielikta, un, pateicoties lieliskiem treneriem, es biju savulaik viens no stiprākajiem Eiropā. Tāpēc nav pamata bažām par to, ko Olga stāsta "Telegram" kanālā, jo man ir ļoti lielas zināšanas šajā visā. Vienkārši Olga gribēja pateikties savai trenerei, tāpēc arī pieminēja viņas vārdu, bet tas, ko mēs abi ar Olgu "Telegram" kanālā stāstām un rādām, nav nekādā veidā saistīts ar šo treneri. Mēs rādām savu dzīvi, šo to no sporta zāles, savas sarunas, kā dzīvojam, jā, ir arī ļoti daudz no programmas, kurā Olga dalās ar to, ko ēda, kad viņa trenējās,” paskaidro Kaspars Kambala.