Dokumentālās filmas "Ceļā ir kaifs" pirmizrāde
Otrdien, 19. augustā, kinoteātrī “Forum Cinemas” aizvadīta dokumenālās filmas "Ceļā ir kaifs" pirmizrāde, kas vēsta par bijušā Latvijas basketbola izlases ...
Olga Kambala par vīru: "Kaspars ir zvaigzne, kas deg skaisti!"
“Esmu kā atvērta grāmata, neko neslēpju!” – tā viens no visu laiku spilgtākajiem Latvijas basketbolistiem gan laukumā, gan ārpus tā Kaspars Kambala teica pēc filmas par viņa dzīvi "Ceļā ir kaifs" pirmizrādes.
Šī filma, kuru veidoja Sandijs Semjonovs un Reinis Ošenieks un kas tapa piecus gadus, ir gluži vai kā Kaspara Kambalas grēksūdze, zina rakstīt žurnāls "Kas Jauns". Karjeras pirmsākumi, ciemošanās Turcijā, kur basketbolists aizvadīja savas karjeras spožākos mirkļus, stāsts par meitiņas Tifānijas pēkšņo nāvi un par tik tuvā brāļa Kristapa aiziešanu mūžībā un ar to saistītajiem pārdzīvojumiem. Un tam visam caurvijoties uzdzīve, alkohols, atkarības, postošais dzīvesveids.
“Es šajā filmā neko neslēpu, neizlikos labāks – kāds dzīvē esmu, tādu mani var redzēt,” žurnālam "Kas Jauns" saka Kambala, bilstot, ka nu gan viņš esot mainījies – uzdzīvei pielikts punkts. “Tagad trīs reizes nedēļā trenējos boksā, mums ir tāda, kā pats smejos, huligānu grupiņa. Un tas, ka es ar viņiem trenējos, šiem jaunajiem džekiem dod papildu motivāciju. Daži no viņiem dodas uz cīņām Ogrē, un tur kāds bokseris izmeta izaicinājumu man pašam iziet ringā. Tā nu pēc mēneša atkal cīnīšos. Es patiešām atkal ļoti nopietni trenējos. Kad neeju uz boksu, tad skrienu krosu vai braucu ar velosipēdu. Arī ar alkoholu tagad esmu uz jūs, šīs dažas glāzītes pēc filmas pirmizrādes man bija pirmās pēdējo mēnešu laikā,” pauž Kaspars un, vaicāts, kā tad ir ar baltā pulverīša lietošanu, vaļsirdīgi atbild: “Tas man vairs nav aktuāli jau ilgāku laiku. Katram ir savs veids, sava inde, kā sevi piebeigt, un nav nekādas starpības, vai tas ir alkohols, narkotikas, steroīdi vai kas cits. Bet es šobrīd esmu veselīgs, fokusā uz saviem darbiem. Piemēram, nupat pabeidzu ieskaņot tekstu filmai, kurā filmējāmies ar Holivudas zvaigzni Polu Deino. Vajadzēja ierunāt deviņas lapas. Cēlos no rīta un skaitīju tekstu, gāju gulēt un skaitīju savu tekstu, skrēju krosu un atkārtoju savu sakāmo. Bet tik un tā nācās to četras reizes ierunāt no jauna, jo tieši Pols Deino bija tas, kurš pirmais kļūdījās, bet es visu norunāju vārds vārdā. Jā, es mācos un visam pieeju ar lielu atbildību. Šī filmēšanās bija liela pieredze un skola. Tāpēc jau arī atļāvos tagad no skatuves nolasīt savu dzejoli.”
Un kas tas par dzejoli, vaicāsiet? Lūk, Kaspara sacerējums, ko viņš publikai nolasīja pēc filmas pirmizrādes, sakot: “Pēc visa redzētā jums noteikti būs daudz jautājumu. Un šajā dzejolī ir visas atbildes!”
Ceļā ir kaifs
Ir cilvēki, kas grimst kā akmens ūdenī un paliek dziļumā;
Ir arī tādi, kas pēc jaunas elpas atkal tīkst.
Es zinu, kas ir kritiens, kas ir purvi un tiem cauri brist,
No sētas grāvja atkal kalnā augšā kāpt.
Slava ir skaļa, lipīga kā mušpapīrs,
Uz pjedestāla neviens nav īsts.
Bet tikmēr dzīves rētas
Sirdī ļoti lēnām dzīst.
Esi drosmīgs,
Katram grāvim blakus vienmēr ir ceļš.
Pa labi, pa kreisi, uz galda –
Vienalga!
Bet to tev nāksies tikai pašam brist!
Kaspars kā zvaigzne
Kaspars Kambala filmas pirmizrādē no skatuves, pasakot paldies saviem treneriem, vecākiem, pēkšņi piebilda: “Labi, ka atcerējos, citādi mājās dabūtu pa galvu! Paldies taču arī manai mīļajai sieviņai! Esmu grūts cilvēks, un, kaut arī cenšos būt mīļš un sirsnīgs pret savējiem, sieviņai tomēr dažreiz nākas arī ciest. Tāpēc paldies viņai par izturību!”
Pēc pirmizrādes Olga žurnālam "Kas Jauns" neslēpa – skatoties ne reizi vien pār vaigiem lijušas asaras. “Filma ir ļoti patiesa, un man prieks, ka beidzot parādīta Kaspara patiesā būtība. Zvaigznes ir radītas, lai degtu, bet, ja zvaigznes vēl deg skaisti, tas ir talants. Un mans vīrs ir tieši tāds – zvaigzne, kas deg skaisti. Piekrītu, ka zvaigznes degot apdedzina visus, kas apkārt, un arī es esmu apdedzinājusies. Pateicoties Kasparam, mazliet esmu kļuvusi par histēriķi Olgu, jo nav ar viņu viegli. Bet patiesībā viņš savā būtībā ir kā mīļš bērns, neviens jau neredz, kā viņš mēdz paraudāt man klēpī. Savukārt, ja runā par viņa bohēmu, tā bija mana kļūda, ka tad, kad apprecējāmies, viņam iedevu pārāk lielu brīvību. Teicu, ka nečakarēšu viņam smadzenes, ka atļaušu visu, taču Kaspars šo brīvību pārāk izmantoja. Tāpēc nācās no jauna pārskatīt mūsu dzīvi – izrunāt, ko drīkst darīt, ko nedrīkst. Kaspars mani sadzirdēja, viņš tagad ir tas, kurš labojas. Viņš vairs nedzer, bet trenējas, gatavojas cīņai. Viņam vajag dzīvē mērķi, bez tā viņš pazūd,” atklāti teic Olga Kambala.