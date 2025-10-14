Jauna lappuse kinovēsturē - noslēgusies melnās komēdijas "Perfektie svešinieki" filmēšana trīs Baltijas valstu versijās
“Perfektie svešinieki” ir komēdija ar melnā humora pieskaņu, kurā tiek attēlotas cilvēku attiecību trauslums un patiesības cena. Filmas scenārija pamatā ir itāļu režisora Paolo Dženovēzes slavenā filma “Perfetti sconosciuti", pēc kuras ir tapušas katras Baltijas valsts versijas.
Itāļu režisora Paolo Dženovēzes slavenā filma “Perfekties svešinieki” (“Perfetti sconosciuti”) ieguvusi Itālijā guvusi vairāk nekā 27 miljonus eiro kases ieņēmumus. Filmas tiesības ir pārdotas vairāk nekā 30 valstīm visā pasaulē, un beidzot stāsts ir sasniedzis arī Baltijas reģiona kopražošanu, adaptējot scenāriju Latvijas, Lietuvas un Igaunijas filmu versijām. Šāda mēroga projekts Baltijas valstīs ir kas nebijis. Pirmo reizi katras valsts filmas versija tika uzņemta identiskās lokācijās Viļņā, mainoties aktieru sastāvam, režisoriem un atsevišķiem radošās komandas dalībniekiem. Pēc “Perfektie svešinieki” adaptētā scenārija trīs mēnešu laikā no 2025. gada augusta līdz oktobrim tika uzņemtas Igaunijas, Latvijas un Lietuvas versijas. Latvijas versijas režisors ir Dž. Dž. Džilindžers, Lietuvas - Daiņus Kazlausks, Igaunijas - Aruns Tamms. Latvijas “Perfektie svešinieki” kino būs skatāmi 2026. gada martā. Latvijas versijā galvenajās lomās redzēsim izcilu pašmāju aktieru buķeti: Dārta Daneviča, Dainis Grūbe, Intars Rešetins, Linda Kalniņa, Mārtiņš Egliens, Jānis Āmanis, Anete Kursīte un Santa Breikša.
Latvijas producents Kristians Alhimionoks uzsver projekta nozīmīgumu: “Šis ir būtisks pagrieziena punkts Baltijas kino attīstībā. Pirmo reizi trīs valstis apvienojušas spēkus, lai radītu vienotu stāstu trīs valodās. “Perfektie svešinieki” pierāda, ka sadarbojoties mēs spējam radīt augstas kvalitātes starptautiski konkurētspējīgu kino, kas uzrunā gan vietējo, gan ārvalstu skatītāju. Varbūt tieši šis projekts kļūs par pirmsākumu kam jaunam - ciešākai Baltijas filmu industriju sadarbībai un jauna līmeņa kopražojumu attīstībai.”
Filmas “Perfektie svešinieki” stāsts sākas pilnmēness aptumsuma naktī, kad septiņi seni draugi sanāk kopīgās vakariņās. Vakara gaitā kāds ierosina spēli, kurā ikviens noliek savu telefonu uz galda un sola dalīties ar visām ienākošajām ziņām un zvaniem. Sākotnēji šķiet, ka nevienam nav, ko slēpt, taču vakars izvēršas par emocionālu un sāpīgu patiesību ķēdi, kurā tiek atklātas krāpšanas, dubultās dzīves un ilgi glabāti noslēpumi. Līdz vakara beigām draudzības un laulības ir izjukušas, taču visi, it kā nekas nebūtu noticis, aiziet mājās - un dzīve turpinās kā līdz šim.