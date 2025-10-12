Stāsts par rakstnieka Anatola Imermaņa pēdējo vēlēšanos - iIga IFF pirmizrāde būs Jāņa Ābeles jaunajai filmai "Testaments"
21. oktobrī Rīgas starptautiskā filmu festivāla (Riga IFF) konkursa programmā pirmizrādi piedzīvos režisora Jāņa Ābeles un scenārista Jāņa Joņeva dokumentālais detektīvs "Testaments" - stāsts par latviešu kriminālromānu rakstnieka un dzejnieka Anatola Imermaņa (1914–1998) pēdējo vēlēšanos. Pēc festivāla filma tiks izrādīta kinoteātros Rīgā un citur Latvijā.
Filma "Testaments" ir aizraujošs piedzīvojums ar vienu no dīvainākajām pēcnāves vēlmēm, kāda jebkad izteikta. Mūsdienu dzejnieks Aleksandrs Zapoļs (pazīstams kā Semjons Haņins) meklē sava sen mūžībā aizgājušā kolēģa Anatola Imermaņa pazudušo pelnu urnu, lai piepildītu dzejnieka pēdējo vēlmi – tikt izkaisītam Parīzes Sarkano lukturu rajonos, lai viņš vienmēr būtu skaistu meiteņu kompānijā. Bet, kā izrādās, laikam ejot, pelnu urna ir kaut kur pazudusi bez pēdām. 20 gadus pēc nāves dzejnieks pats nokļūst detektīvstāsta centrā – Anatols ceļas no mirušajiem un ierauj mūs savā pēdējā piedzīvojumā. Tas ir aizsākums Anatola Imermaņa pēdējam detektīvam.
Scenārists Jānis Joņevs Anatolu Imermani raksturo kā pretstatu pārpilnu cilvēku: "Imermanis ir dzejnieks un detektīvstāstu rakstnieks. Padomju varas pieciests, taču režīma nesagremots. Disidents-bohēmists un leģendu fabrika. Traks uz sievietēm, bet miris vientulībā. Kādreiz slavens, šodien aizmirsts.” Šī piedzīvojuma ceļā tiks smēķēti cigāri, iepazīts kailums un mēģināts saprast, vai arī erotika spēja graut Padomju Savienību. Režisors Jānis Ābele stāsta: “Mēs centāmies saprast, kas bija Anatols Imermanis. Disidents vai brīvdomātājs? Dendijs vai izvirtulis? Viņa laikabiedri Imermani sauc dažādi, bet lielākā daļa par viņu ir aizmirsuši pavisam. Tikpat pretrunīgs kā filmas galvenais varonis ir arī šis dokumentālais detektīvs, kurš brīžiem vairāk atgādina spēlfilmu vai erotisku mistēriju, nevis dokumentālo filmu.”
Savukārt studijas "Ego Media" producents Guntis Trekteris norāda: "Jānim Ābelem ir izdevies dokumentālā formā ieaust īstu kriminālintrigu – ar pazudušu urnu, pēdējās gribas izpildi un noslēpumiem, kas atklājas pakāpeniski kā labā romānā. Tajā pašā laikā viņš saglabā savu vieglo ironiju un humora sajūtu, kas ļauj skatītājam pasmaidīt arī par dzīves un nāves nopietnību. Testaments ir vienlaikus izmeklēšana, ceļojums un poētisks joks par brīvību, kas nebeidzas ar pēdējo elpu."
Pēc Riga IFF pirmizrādes filma tiks izrādīta kinoteātros Rīgā un citviet Latvijā, virknē seansu piedalīsies filmas radošā komanda. Līdz ar jau minētajiem Jāni Ābeli un Jāni Joņevu filmas tapšanā piedalījās arī operators Toms Šķēle, montāžas režisors Andris Grants un skaņu režisors Ernests Ansons. Filma veidota studijā "Ego Media", tās tapšanu atbalstījis Nacionālais kino centrs, filmu izplata "Riverbed Sales".