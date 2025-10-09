Elīna un Artjoms Gluzunovi oficiāli apprecējušies
Pēc kopdzīves 12 gadiem šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece dziedātāja Elīna Gluzunova ar dzīvesbiedru Artjomu oficiāli reģistrējuši savas attiecības, kļūstot par laulātu pāri. Abi izvēlējās sarakstīties kādā Rīgas dzimtsarakstu nodaļā, taču kāzu svinības tiks rīkotas vēlā rudenī.
Svinīgās dienas rītā Elīna bijusi ļoti satraukta. “Es gan zinu, ka nekas diži manā dzīvē nemainīsies, jo man jau tāpat ir šāds skatuves uzvārds. No dienas, kad sākām dzīvot kopā vienā mājsaimniecībā, es pieņēmu šo uzvārdu. Tolaik pasaulē viss bija kārtībā, un es ļoti vēlējos piedalīties vokālistu konkursā “Golos”. Man likās, ka uzvārds Lejniece lauztā krievu valodā neizklausīsies tik labi kā Elīna Gluzunova,” stāsta Elīna.
Tikmēr Artjoms atzīst, ka pārāk neiespringst par gaidāmo notikumu: “Es uzvilku divas dienas vecu maiku, ā, nē, vienu dienu vecu. Vilku to, kas pa rokai, jo mēs, kā jau vienmēr, kavējām. Ar ko man ērti, ar to arī aizgāju! Kas tur tāds? Viņa vispār teica, ka ies pidžamā un es varu iet šortos, bet pēkšķi viņai parādās kaut kāds outfits! Ai, karoče, murgs.”
Elīna atzīst, ka sākotnēji abi šajā dienā vispār nevēlējās saposties: “Bet es taču esmu meitene, kaut ko jau man vajag. Man bija ļoti lakonisks, melns kostīms, kas sakombinēts no divām daļām. Lai baltā kleita paliek kāzu svinībām.”