Artjoms Gluzunovs vēlētos gredzenu, kas sakausēts no vecmāmiņas zelta zobiem
Šova "Slavenības. Bez flltra" dalībnieki Artjoms un Elīna Gluzunovi turpina gatavoties īpašajai dienai - kāzām. Viņi devušies pie rotkaļa, lai izvēlētos laulību gredzenus.
Elīnai jau ir vīzija par to, kādus gredzenus viņa vēlētos, bet šajā sarunā viņa vēlētos dzirdēt profesionāļa viedokli. "Kā es saprotu, jūs radāt gredzenus ar stāstu," teic Elīna rotkalim. Tikmēr Artjoms atklāj, ka joprojām nesaprot, par kādiem stāstiem ir runa un kā tas tiks atveidots. Viņaprāt, šo uzdevumu jāatstāj profesionāļa rokās.
Rotkalis vaicāja, kāda tad ir esošā iecere – kam tur noteikti būtu un nebūtu jābūt. Elīna mudināja topošo vīru pastāstīt par ieceri, tikmēr Artjoms, kā ierasts, darīja to savā manierē, pieminot vecmāmiņas zelta zobus, no kuriem vēlētos lai tiek darināti gredzeni. Par to Elīna nemaz nedusmojas, bet koķeti pasmejas. "Nezinu, ko es gribu, gredzenus kā gredzenus," tā Artjoms. Rotkalim arī tas nebūtu izaicinājums, tāpēc viņš vaicāja, vai reāli ir pieejami vecmāmiņas zobi. Artjoms piebilda: "Nepaspējām."
Elīna piemetināja, ka viņas vectētiņam esot bijuši zelta zobi, bet tie ielikti zārkā. Artjoms gan uzskata, ka šāda rīcība ir zelta izšķērdēšana.