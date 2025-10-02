Elīna un Artjoms Gluzunovi apsver iespēju kāzu dienā vilkt gumijniekus
Šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieki Gluzunovi kopā ar kāzu organizatori Jūliju ierodas Līgatnē, lai izstaigātu viesu nama teritoriju, kur notiks viņu kāzu svinības. Ceremoniju iecerēts rīkot zem klajas debess, starp eglēm, taču ārā vairs nav maijs, tādēļ tiek apspriests viss - no dubļiem un lietus līdz sniegam.
Kamēr Elīna kopā ar Jūliju spriež par viesu ērtībām, Artjoms sākumā klusi klīst pa teritoriju vienatnē. Pēc brīža viņš pievienojas līgavai un organizatorei, kuras diskutē par piemērotāko vietu ceremonijai. Elīna uzskata, ka vieta ar skatu uz mežu un ezeru vislabāk iederētos viņu kāzu konceptā "Maldos atrasts". Kāzu organizatore Jūlija gan piebilst, ka šajā vietā līgavai un līgavainim noteikti vajadzēs ūdensizturīgus apavus, piemēram, gumijniekus.
"Tas būs normāls dresskods," ironiski spriež Artjoms, bet Elīna atklāj, ka varētu uzvilkt melnus gumijas zābakus zem kāzu kleitas. Savukārt Jūlija atgādina, ka līgava var izvēlēties arī kovboja tipa zābakus, kā viņa bija vēlējusies iepriekš. Runājot par viesu ērtībām, aizkadrā Elīna formulē stingru moto: "Nav sliktu laikapstākļu – ir nepiemērots apģērbs. Un par cik tā, tad mēs par to parūpēsimies." Viņa ar humoru piebilst, ka viesiem jābūt gataviem jebkam: "Ja būs dubļi – tad krokši, ja lietusgāzes – laiva, ja sniegs – sniega lāpsta." Tāpēc piemērotākā izvēle esot praktiski apavi – krokši, gumijnieki vai galošas, noteikti bez papēžiem. Staigājot pa teritoriju kopā ar kāzu organizatori, Elīna jokojot pauž, ka varētu arī sarūpēt kādu sadarbību ar apavu veikalu, lai izgādātu viesiem "krokšu vaučeri".
Tikmēr Artjoms aizkadrā atklāj, kā plāno nodrošināties pret sliktajiem laikapstākļiem. “Džemperus es uzvilkšu apakšā uzreiz – tas ir stabili. Ja vajadzēs – pat pufaiku uzvilkšu. Vaļinkus būs jāuzvelk… vai gumijniekus ar vaļinkiem kopā – varbūt pat galošas ar vaļinkiem," pauž Artjoms.