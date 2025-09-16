"Jutos kā morgā," - Elīna Gluzunova atklāj, ka šovasar zaudējusi bērniņu
Šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieki Elīna un Artjoms Gluzunovi gatavojas kāzām, taču abiem šovasar nācies piedzīvot vienu no smagākajām dzīves pārbaudījumiem.
Elīna un Artjoms gada sākumā paziņoja, ka vēlas vēl vienu bērniņu. Elīna bija tik laimīga, uzzinot, ka ir stāvoklī, bet drīz vien notika negaidītais – viņa savu bērniņu zaudēja astotajā grūtniecības nedēļā. Vēl nedzimušā mazuļa sirsniņa apstājās. Abi ieradušies Jūrmalā, lai atvadītos.
"Vasaras sākumā mūsu ģimenē ienāca priecīga vēsts. Neilgi pēc laivu brauciena es uzzināju, ka esmu stāvoklī, bet astotajā grūtniecības nedēļā bērniņam apstājās sirds," Elīna atklāj traģisko notikumu. Elīna jūras krastā ierosināja uzrakstīt katram savu vēstuli, lai izstāstītu savas sajūtas par bērniņa zaudējumu, un šīs sajūtas ar bērna pirmreizējo ultrasonogrāfijas bildīti palaistu jūrā.
Elīna nevarēja apvaldīt asaras, sakot, ka viņai ir ļoti sāpīgi, jo viņa nevar šajā sāpē dalīties ar savu mīļoto cilvēku, jo viņš nevēlas par to runāt. Artjoms gan nesaskata jēgu savas emocijas izteikt šādā veidā, viņaprāt, tādām lietām jāpaliek pie sevis. "Es stāvēju dzemdību namā, un man pasaka, ka grūtniecība ir apstājusies, es izraudāju visu, es jutos kā morgā," sāpēs dalās Elīna.