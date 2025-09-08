“Mēs precamies!” Elīna Gluzunova paziņo par kāzām
foto: (Foto: Ekrānuzņēmums)
Elīna Gluzunova paziņo par kāzām.
Ar paziņojumu “Mēs precamies!” nākusi klajā dziedātāja Elīna Gluzunova.

Ievietojot sirsnīgu video sociālajos tīklos, Elīna pavēstījusi, ka pēc trim kopīgiem bērniem un vairāku gadu kopdzīves viņa beidzot precēsies ar savu dzīvesbiedru Artjomu.

