Šodien 09:39
“Mēs precamies!” Elīna Gluzunova paziņo par kāzām
Ar paziņojumu “Mēs precamies!” nākusi klajā dziedātāja Elīna Gluzunova.
Ievietojot sirsnīgu video sociālajos tīklos, Elīna pavēstījusi, ka pēc trim kopīgiem bērniem un vairāku gadu kopdzīves viņa beidzot precēsies ar savu dzīvesbiedru Artjomu.
@elina_gluzunova Tā diena ir klāt! MĒS PRECAMIES! 👰🏻♀️🤵🏼 #weddingvibes #gettingmarried #gluzunovi #couplegoals #itshappening ♬ original sound - sonsalyrics
Kā jau vēstīts iepriekš, šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece un dziedātāja Elīna Gluzunova spontāni bildinājusi savu mīļoto Artjomu. Viņa to darījusi visnotaļ oriģināli – ar bildinājumu uz kūkas.