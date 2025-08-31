Elīna Gluzunova: "Es bez botulīna nespēju dzīvot!"
Dziedātāja un TV šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece Elīna Gluzunova pēc sejas muskuļus paralizējošas botulīntoksīna injekciju procedūras gan publiski parādījusi, kā tas notiek, gan pastāstījusi, kāpēc viņa jau vairākus gadus tās veic.
Video ar botulīntoksīna ievadīšanas šļircēm un dūrieniem 33 gadus vecā Elīna izlikusi soctīklos. Viņa atklāti rāda un stāsta, ar kādām metodēm saglabā jauneklīgu izskatu.
“Katras sievietes skaistuma formula ir unikāla, atšķir mūs citu no citas. Es nekultivēju botulīntoksīna injekcijas, es tās dievinu! Negribu samelot, bet man šķiet, šis būs jau ceturtais gads, kopš veicu injekcijas, un tieši šī iemesla dēļ mana seja ir burtiski kā iebalzamēta. Polinukleotīdi, plazmoterapija, biorevitalizācija – tie ir mani must have. Godīgi sakot, es bez botulīna nespēju dzīvot. Mani kožas muskuļi ir ļoti saspringti, pat mana zobārste raud. Ilgu laiku tikai botokss ļāva man pilnvērtīgi dzīvot hroniskas migrēnas laikā. Nu galvassāpes ir pārgājušas pavisam, bet ir zonas, kurās injicējam aizvien. Šis nav stāsts par sevis pārveidošanu. Tieši pretēji – sejas mīmika manā gadījumā netiek mainīta. Šis ir par jaunības saglabāšanu. Par to, kādām acīm sevi raugi spogulī,” atklāti skaidro Elīna Gluzunova.