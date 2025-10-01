Elīna Didrihsone par mantas dalīšanu: "Tas ir intīms jautājums..."
Uzņēmēja un digitālā satura veidotāja Elīna Didrihsone ar vīru un kolēģi Nauri parakstījusi līgumu par visas mantas šķirtību. Bet kāpēc tā rīkojušies, skaidrot atsakās.
Kā jau ziņots, ieraksts "Latvijas Vēstnesī" liecina, ka tas paredz pilnīgu mantas šķirtību laulāto draugu starpā. Jāpiemin, ka tas gan neliecina, ka “paradīzē būtu manīti kādi negaisa mākonīši”. Tas vienkārši paredz: “katrs laulātais ne vien patur viņam pirms laulības piederējušo mantu, gan kustamo, gan nekustamo, bet arī laulības laikā var to patstāvīgi iegūt, lietot un ar to rīkoties neatkarīgi no otra laulātā”. Pēc "Lursoft" datu bāzē lūkojamās informācijas, laulāto mantisko attiecību reģistrācijas datums bijis 15. septembris.
Vaicāta par iemesliem un domām, kamdēļ lemts slēgt laulības līgumu un kāpēc tas darīts tieši tagad, žurnālam "Kas Jauns" Elīna Didrihsone atbildējusi strupi: “Un kādēļ nē? Šis ir absolūti personisks un intīms jautājums, un es nedomāju, ka tādas lietas man būtu kādam jāpaskaidro!” Taču arī bez paskaidrošanas oficiālajās datu bāzēs redzams, ka dažas dienas pirms līguma noslēgšanas notikušas izmaiņas abu Didrihsonu uzņēmumos, izpētījis žurnāls "Kas Jauns".
Naurim – trīs firmas
Soctīklos Didrihsoni sevi pozicionē kā lepna dzīvesveida piekritējus, regulāri publicējot savus braucienus uz tādām vietām kā Dubaija vai Bali, atrādot publikai automašīnu iegādi vai publicējot spilgtas bildes no publiskiem pasākumiem. “Tā nauda, tas ir forši, bet tas nav galvenais, jo mēs dzenamies pēc emocijām,” reiz raidījumā "Divi vienā" izteicās Nauris, un sieva Elīna piebilda: “Taču, ja ir nauda, bet nav emociju, es jūtos slikti.” Desmit, piecpadsmit tūkstoši mēnesī – tādus skaitļus savulaik skaļi sauca Nauris, runājot par to, cik jāpelna, lai komfortabli dzīvotu. Kā tad klājas viņu vadītajiem uzņēmumiem? Žurnāls "Kas Jauns", lūkojot Didrihsonu uzņēmumu finansiālos rādītājus, jau rakstīja, ka Naurim Didrihsonam simtprocentīgi piederošais uzņēmums SIA "Elyndi" pērn apgrozījis gandrīz 1,1 miljonu eiro un strādājis ar 95 tūkstošu eiro zaudējumiem (gadu iepriekš gan bija 44 tūkstošu eiro peļņa). Nodokļu parādu valstij uzņēmumam, kurā ir astoņi darbinieki, nav, pērn arī veiktas 187 tūkstošu eiro iemaksas valsts kopbudžetā, to skaitā 7,8 tūkstoši kā iedzīvotāju ienākuma nodoklis un 18,23 tūkstoši kā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Vēl šogad martā SIA "Elyndi" bija 12,3 tūkstošu eiro liels VID administrēto nodokļu parāds. Tas gan ātri vien nomaksāts, un patlaban uzņēmumam nekādu parādu valstij nav. Zināms arī, ka Naura firmas īpašumā ir 2020. gada izlaiduma spēkrats "BMW X5" ar numurzīmi ELYNDI un 2013. gada kravas transporta furgons "Renault Master".
Taču SIA "Elyndi" nav vienīgais uzņēmums, kurā Nauris ir patiesā labuma guvējs. Vēl viņam pieder SIA "Butterfly", kura darbības veidi ir apģērbu mazumtirdzniecība un izmitināšana viesnīcās, pērn šī firma apgrozīja 36 tūkstošus eiro un uzrādīja 16 tūkstošu eiro peļņu. Un šogad februārī Didrihsons kopā ar Iļju Oļijevski nodibinājis arī firmu "Crystaldare", kurā katram pieder 50 procentu. Šī uzņēmuma darbības veids – nespecializētas mazumtirdzniecības starpniecības pakalpojumi.
Divi uzņēmumi tiek Elīnai
Interesanti, ka 9. septembrī – neilgi pirms laulības līguma noslēgšanas – Elīnas īpašumā nonākuši divi līdz tam pilnībā Naurim piederējuši ar apģērbu mazumtirdzniecību saistīti uzņēmumi: SIA "Didrihsoni" un SIA "NENE". 2022. gadā dibinātā SIA "Didrihsoni" pērn apgrozīja 215 tūkstošus eiro un guva 48 tūkstošu eiro peļņu, uzņēmuma īpašumā ir 2022. gada izlaiduma spēkrats "Tesla Model 3". Bet SIA "NENE" pērn bijis 23,6 tūkstošu eiro apgrozījums un 15 tūkstošu eiro peļņa.
Un kas tad vēl pieder Elīnai? Viņas 2019. gadā reģistrētā SIA "Butterfly", kas tirgo apģērbus, pērn apgrozījusi 24,3 tūkstošus eiro un uzrādījusi 2438 eiro zaudējumus, bet SIA "Butterflygo", kuras darbības veids ir “dienas spa, saunu un tvaika pirts darbība”, apgrozījusi nieka 813 eiro, nopelnot īpašniecei 311 eiro.