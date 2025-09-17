Uzņēmēja Elīna Didrihsone ar vīru Nauri sadalījusi mantu
Uzņēmēja un influencere Elīna Didrihsone ar vīru Nauri parakstījusi līgumu par visas mantas šķirtību, liecina jaunākie ieraksti "Latvijas Vēstnesī".
Ieraksts veikts pirmdien, 15. septembrī, un tas paredz pilnīgu mantas šķirtību laulāto draugu starpā. Jāpiemin, ka ieraksts gan neliecina, ka "paradīzē būtu manīti kādi negaisa mākonīši". Tas vienkārši paredz to, ka abu starpā noslēgts laulību līgums jeb vienošanās, ka manta – gan pirms laulības, gan tās laikā iegūtā – ir katram sava, nevis kopīga. Līdz ar to laulātie patstāvīgi var pirkt, pārdot, ieķīlāt un dāvināt savu mantu, nesaskaņojot to ar savu partneri.
Vai pāris nonācis finansiālās grūtībās?
Jāatzīmē, ka sociālajos tīklos Didrihsoni sevi pozicionē kā lepna dzīvesveida piekritējus, regulāri publicējot savus braucienus uz tādām vietām kā Dubaija vai Bali, atrādot publikai automašīnu iegādi vai publicējot spilgtas bildes no publiskiem pasākumiem. “Tā nauda, tas ir forši, bet tas nav galvenais, jo mēs dzenamies pēc emocijām,” reiz raidījumā "Divi vienā" izteicās Nauris, un sieva Elīna piebilda: “Bet, ja ir nauda, bet nav emociju, tad es jūtos slikti.”
Kā zina rakstīt žurnāls "Kas Jauns", lūkojot Didrihsonu uzņēmumu finansiālos rādītājus, var spriest, ka spraigas emocijas pārim nu beidzot varētu sagādāt arī plānošana, kā panākt, lai viņu slavenākais uzņēmums atkal sāktu pelnīt. Pēc "Lursoft" datiem spriežot, Naurim Didrihsonam simtprocentīgi piederošais uzņēmums SIA "Elyndi" pērn apgrozījis gandrīz 1,1 miljonu eiro un strādājis ar 95 tūkstošu eiro zaudējumiem (gadu iepriekš gan bija 44 tūkstošu eiro peļņa).
Vismaz nodokļu parādu valstij uzņēmumam, kurā ir astoņi darbinieki, nav. Pērn arī veiktas 187 tūkstošu eiro iemaksas valsts kopbudžetā, tajā skaitā 7,8 tūkstoši kā iedzīvotāju ienākuma nodoklis un 18,23 tūkstoši kā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Vēl šogad martā SIA "Elyndi" bija 12,3 tūkstošu eiro liels VID administrēto nodokļu parāds. Tas gan ātri vien nomaksāts, un patlaban uzņēmumam nekādu parādu valstij nav. Zināms arī, ka Naura firmas īpašumā ir 2020. gada izlaiduma spēkrats "BMW X5" ar numurzīmi "ELYNDI" un 2013. gada kravas transporta furgons "Renault Master".
Taču SIA "Elyndi" nav vienīgais uzņēmums, kurā Nauris ir patiesā labuma guvējs. 2022. gadā dibinātā SIA "Didrihsoni", kas nodarbojas ar apģērbu mazumtirdzniecību, pērn apgrozījusi 215 tūkstošus eiro un guvusi 48 tūkstošu eiro peļņu, uzņēmuma īpašumā ir 2022. gada izlaiduma spēkrats "Tesla Model 3". Ar apģērbu mazumtirdzniecību nodarbojas arī SIA "NENE", kam pērn bijis 23,6 tūkstošu eiro apgrozījums un 15 tūkstošu eiro peļņa. Bet SIA "Buterfly", kura darbības veidi ir apģērbu mazumtirdzniecība un izmitināšana viesnīcās, pērn apgrozīja 36 tūkstošus eiro un uzrādīja 16 tūkstošu eiro peļņu. Šim uzņēmumam gan vēl 7. jūlijā bija 16,5 tūkstošu eiro lieli nodokļu parādi. Šogad februārī Didrihsons kopā ar Iļju Oļijevski nodibinājis arī firmu "Crystaldare", kurā katram pieder 50 procentu. Uzņēmuma darbības veids gan vēl nav izziņots.
Bet kas tad pieder Elīnai? Viņas 2019. gadā reģistrētā SIA "Butterflay", kas tirgo apģērbus, pērn apgrozījusi 24,3 tūkstošus eiro un uzrādījusi 2438 eiro zaudējumus, bet SIA "Butterflygo", kuras darbības veids ir “dienas spa, saunu un tvaika pirts darbība”, apgrozījusi nieka 813 eiro, nopelnot īpašniecei 311 eiro.