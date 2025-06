"Ir laiks atzīties... " Elīna Didrihsone publiski dalās ar kaitīgu ieradumu, ko slēpusi trīs gadus

Šobrīd viņa nesmēķē jau 21 dienu un pati to sauc par "dzīves lielāko brīnumu". “Šis ir bijis smagākais mēnesis manā dzīvē. Katram ir savi izaicinājumi, bet šis ieradums – cīņa ar sevi – ir grūtāka nekā iekarot pilsētu… 21 dienu es dalīšos ar to, kas notiek manā ikdienā – neskatoties uz to, ka katru dienu filmēju savas sajūtas, es nebiju pārliecināta, ka varēšu šo izbeigt vienreiz un pa visām reizēm. Bet tagad es to varu pateikt drosmīgi. Es būšu pateicīga, ja nenosodīsiet mani – bet es zinu, ka nosodījumi būs… Es esmu uz to gatava, jo ne visiem ir bijušas atkarības un ne visi zina, kā to uzveikt,” atklāja Elīna.