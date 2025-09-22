Ieva Sutugova.
Dziedātāja Ieva Sutugova ir otrā bērniņa gaidībās
Par priecīgo notikumu Ieva Sutugova paziņojusi soctīklos. "Nāk rudentiņš, būs lieliska ziema! Par to mēs esam pārliecināti," foto, kurā labi redzams, ka ir māmiņas cerībās, parakstījusi dziedātāja.
Viņa jau ir mamma dēlam Austrim, kurš nācis pasaulē attiecībās ar pianistu Jāni Miltiņu un oktobrī svinēs trešo gadskārtu. Kā zināms, pāra pirmdzimtais pasaulē nāca gadus trīs pēc tam, kad Ieva un Jānis bija oficiāli šķīruši savu četrus gadus ilgušo laulību.
Kā dziedātāja vēlāk atklāja intervijās, katram bija vajadzīgs laiks atsevišķi, lai ģimeni uzceltu no jauna. Ka tas ir izdevies, liecina ne tikai Ievas, Jāņa un Austra kopā būšana ceļojumos un ikdienas gaitās, kā redzams soctīklos, bet arī gaidāmais ģimenes pieaugums.