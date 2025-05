Raimonds Pauls pēc balvas ierodas ar veselu atbalsta brigādi

Amizanta situācija izvērtās, kad viens no "Baltijas balvas" žūrijas locekļiem – "Radio SWH" valdes priekšsēdētājs Jānis Šipkēvics – atstāstīja kādu vairāk nekā 50 gadu senu notikumu saistībā ar Raimondu Paulu. “Man bija 14 gadu, mācījos Liepājas 1. vidusskolā, un tad ieradās Filharmonijas orķestris ar četriem koncertiem, četrus vakarus – Raimonda Paula vadībā. Viss bija izpārdots, biļetes nevarēja dabūt, bet man bija pazīstams administrators, kurš mani “par zaķi” ielaida balkonā. Noskatījos koncertu un biju tik pārņemts! Es domāju: “Jāni! Kāpēc tu esi tik izredzēts, ka to redzi, bet tavi skolasbiedri un skolotāji – nē... Paņēmu savu autogrāfu kladi, “izmantoju” atkal savu administratoru, aizgāju aiz skatuves. Un brīdī, kad Pauls man iedeva autogrāfu, es viņam uzdevu visnekulturālāko un visnepieklājīgāko jautājumu: “Jūs būsiet vēl dažas dienas Liepājā. Vai jūs nevarētu atnākt uz manu skolu un nospēlēt vienu koncertu?” Tajā brīdī iestājās klusums, maestro pie sevis droši vien nodomāja – to puišeli uzreiz izdzīt ārā? Un viņš man pateica: “Ja tu pēc divām dienām dabūsi vislielāko autobusu un aparatūras nesējus, varbūt šis koncerts būs!” Noteiktā laikā autobuss bija, desmit stiprākie skolas sportisti bija, un Raimonds Pauls, pats pie klavierēm, ar visu grupu – Viktors Lapčenoks, Nora Bumbiere – manā skolas zālē!!! Es biju izreklamējis, zāle bija stāvgrūdām pilna, un tas koncerts pierādīja vienu: viss šajā pasaulē ir iespējams!” jūsmīgi atmiņās kavējās Jānis Šipkēvics, ko noklausījies, Raimonds Pauls dzēlīgi izmeta: “Tipiska latviešu uzruna, kurā viņš tik skaisti par mani runāja. Bet, līdzko kļuva par "Radio SWH" prezidentu, manu mūziku nespēlēja vispār! Paldies!”