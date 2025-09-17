Šī "Armani" kleita elpu aizrāva burtiskā nozīmē. Aktrise parāda tērpu, kurā bija gandrīz neiespējami paelpot
Aktrise Leslija Biba atzinusi, ka “Armani” vakartērps, ko viņa izvēlējusies 2025. gada “Emmy” balvu pasniegšanas vakaram, sagādājis daudz grūtību, jo tajā bijis gandrīz neiespējami elpot.
Leslija Biba atzina, ka modes nama “Armani Privé” melnā vakarkleita, lai arī iespaidīga, bija ārkārtīgi neērta. Aktrise, kura uz “Emmy” balvu ceremoniju bija ieradusies kopā ar savu ilggadējo partneri un seriāla “Baltais lotoss” (“The White Lotus”) kolēģi Semu Rokvelu, soļoja pa sarkano paklāju kleitā bez lencītēm, kas darināta no melna samta un bagātīgi papildināta ar kristālu akcentiem korsetes daļā.
Aktrise Leslija Biba “Armani” vakarkleitā
Bibas izvēlētais tērps iezīmēja īpašu notikumu modes vēsturē. Šī kleita bija iekļauta Džordžo Armani pēdējā kolekcijā, pirms dizainera aiziešanas mūžībā 91 gada vecumā, kas notika tikai dažas dienas pirms svinīgā pasākuma.
Tomēr Biba uz sarkanā paklāja atzina, ka viņas dziļi dekoltētā kleita nav komfortabla. “Tā ir satriecoša, bet es tajā nevaru paelpot,” viņa jokoja sarunā ar “Entertainment Tonight” reportieri, izsaucot smieklus apkārtējos.
51 gadu vecā aktrise koptēlu papildināja ar sev raksturīgo īso karē griezuma matu sakārtojumu, kas no jauna iemantoja popularitāti pateicoties viņas atveidotajai varonei Keitai Borai seriālā “Baltais lotoss”.
Stilu viņai veidoja Džīna Viljamsa, frizūru – Džons D., grimu – Reičela Gudvina, bet par manikīru parūpējās “Chue Nails”. Aktrises rotaslietas bija no “Cartier”.
Jūnijā Biba atklāja, ka matu sakārtojumam, ko radījis frizieris Kriss Makmilans, esot cieša saikne ar slaveno “Reičelas” griezumu no seriāla “Draugi”. Šis pats friziermeistars savulaik izveidojis leģendāro frizūru arī aktrisei Dženiferai Anistonei.