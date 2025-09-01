Megana Mārkla nāk klajā ar pārsteidzošu atklāsmi par to, kā viņai visvairāk pietrūkst no dzīves Lielbritānijā
Viss nemaz nebija tik slikti. Saseksas hercogiene “Netflix” šova “Ar mīlestību, Megana” (“With Love, Meghan”) otrajā sezonā atklājusi, kas viņai paticis, dzīvojot Lielbritānijā.
Megana Mārkla nesen atzinusies, kas viņai visvairāk pietrūkst no Apvienotās Karalistes. Šī atklāsme seko trīs gadus pēc tam, kad viņa pēdējo reizi apmeklēja šo valsti. Pēc atkāpšanās no oficiālajiem pienākumiem britu karaļnamā Saseksas hercogiene un viņas vīrs princis Harijs pārcēlās uz pastāvīgu dzīvi Amerikas Savienotajās Valstīs.
Prinča Harija un hercogienes Meganas pēdējais pasākums kā britu karaliskās ģimenes pārstāvjiem 2020. gada 9. martā
2020. gadā pāris pavēstīja ģimenei un sabiedrībai par saviem plāniem atkāpties no karaliskajiem pienākumiem. Viņi šokēja ar paziņojumu: "Pēc vairāku mēnešu ilgām pārdomām un iekšējām diskusijām esam izvēlējušies veikt pāreju šogad, uzsākot progresīvu jaunu lomu šajā institūcijā. Mēs plānojam atkāpties no ‘vecāko’ karaliskās ģimenes pārstāvju pienākumiem un strādāt, lai kļūtu finansiāli neatkarīgi, vienlaikus turpinot pilnībā atbalstīt Viņas Majestāti karalieni."
"Ar jūsu iedrošinājumu, īpaši pēdējo gadu laikā, mēs jūtamies gatavi veikt šo pielāgošanos. Tagad plānojam līdzsvarot savu laiku starp Apvienoto Karalisti un Ziemeļameriku, turpinot godināt mūsu pienākumu pret karalienei, Nāciju Sadraudzību un mūsu patronātiem."
Saseksas hercogi piebilda, ka "ģeogrāfiskais līdzsvars" ļaus audzināt viņu dēlu – tobrīd vienīgo bērnu – “cienot karaliskās tradīcijas, kur viņš piedzimis, vienlaikus nodrošinot mūsu ģimenei iespēju koncentrēties uz nākamo posmu, tostarp mūsu jaunas labdarības organizācijas izveidi.”
Meganas Mārklas jaunais “Netflix” šovs “Ar mīlestību, Megana”
Karalieni neapmierināja šāda daļēja kalpošana karaļnamam un pārējais jau ir vēsture, kas vairāku gadu garumā iztirzāta un apspriesta plašsaziņas līdzekļos.
Princis Harijs un Megana Mārkla uzsāka jaunu dzīvi Kalifornijā, kur hercogiene tagad vada savu “Netflix” šovu “With Love, Meghan”, kas šobrīd piedzīvo otro sezonu. Opras Vinfrijas skandalozajā intervijā viņa atklāja, ka, dzīvojot karaļnamā, cīnījusies ar garīgās veselības problēmām un nav bijis neviena, kas viņu atbalstītu jaunajā karaļnama pārstāves lomā. Megana arī apgalvoja, ka viņas pase tikusi atņemta pēc laulības ar princi Hariju.
Pēdējo reizi Apvienotajā Karalistē Megana bija 2022. gada septembrī, kad apmeklēja karalienes Elizabetes II bēres.
Megana Mārkla karalienes Elizabetes II bērēs
Lai gan pāris ir nelokāmi apgalvojis, ka nekad vairs neatgriezīsies uz pastāvīgu dzīvi Lielbritānijā, Megana atzinusi, ka tomēr ir viena lieta, kas viņai ļoti patikusi vīra dzimtenē pavadītajā laikā. "Tas, kas man visvairāk pietrūkst no dzīves Apvienotajā Karalistē, ir radio stacijas,” viņa atklāja, pastāstot, ka mīļākā raidstacija bijusi “Magic FM”. Megana pajokoja, ka tas gan esot “vecmāmiņu” kanāls, kas atskaņo aizvadīto gadu popmūziku. Dzīvojot ASV, viņa klausās “Mom Jeans”, kur arī cieņā ir agrāko laiku melodijas.