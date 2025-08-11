Aktieris Robs Lovs atklāj, kā ir dzīvot kaimiņos princim Harijam un Meganai Mārklai
Holivudas kinozvaigzne Robs Lovs sniedzis atklātu un tiešu vērtējumu par to, kā ir, ja kaimiņos pārcēlušies princis Harijs un Megana Mārkla..
Seriāla "911: Lone Star" zvaigzne atzina, ka karaliskā pāra ierašanās klusajai pilsētiņai devusi plašu atpazīstamību un paaugstinājusi īpašumu cenas, taču uzsvēra arī trūkumus.
Viņš sacīja: “Viņi noteikti ir pievērsuši daudz uzmanības manai mierīgajai mazpilsētai. Ļaujiet man jums pateikt: kad karaliskie pārvācas uz jūsu rajonu, tas vairs nekad nebūs tāds pats.”
61 gadus vecais aktieris turpināja: “Labā ziņa — īpašumu vērtība pieaug, sliktā — rindas "Starbucks" kļūst garākas.” Neskatoties uz viņu centieniem izvairīties no sabiedrības uzmanības, daļa vietējo ir neapmierināti ar tūristu pieplūdumu un satiksmes palielināšanos, īpaši brīžos, kad pāris pats parādās pilsētā, piesaistot paparaci un ziņkārīgos skatītājus.
Harijs un Megana uz Montecito pārcēlās 2020. gadā, neilgi pēc aiziešanas no karaliskajiem pienākumiem un pārvākšanās uz Amerikas Savienotajām Valstīm