Meganas Mārklas konflikts ar pusmāsu draud izjaukt prinča Harija izlīgumu ar karalisko ģimeni
Saseksas hercogiene Megana Mārkla atkal ir ierauta jaunā juridiskā cīņā ar savu atsvešināto pusmāsu Samantu Mārklu.
Jau 2022. gadā Samanta iesūdzēja Meganu tiesā par apmelošanu, apgalvojot, ka viņa izteikusi nepatiesus izteikumus intervijās, tostarp 2021. gada atklātajā sarunā ar Opru Vinfriju. Lieta tika noraidīta 2024. gadā ar atrunu, ka Samanta to vairs nedrīkst iesniegt atkārtoti. Tomēr Samanta šo lēmumu pārsūdzēja, un 9. septembrī ir plānota mutiska uzklausīšana.
Karaliskās ģimenes eksperts Ians Pelhems Tērners norādīja, ka šis ģimenes strīds met ēnu pār Saseksu pāri – īpaši Hariju, kurš cenšas atjaunot attiecības ar savu tēvu un brāli. “Jauni tiesas strīdi starp Meganu un Samantu var pilnībā sagraut trauslo saikni, ko Harijs un Megana cenšas atjaunot ar karalisko ģimeni,” brīdināja Tērners.
“Karaliskā ģimene ir ļoti jūtīga pret jebkādām juridiskām lietām ASV, jo tās var novest pie jaunu noslēpumu atklāšanas Lielbritānijas medijos.”
Eksperte Hilārija Fordviča piebilda, ka šis strīds vēl vairāk kaitē Meganas reputācijai, neatkarīgi no tā, vai apgalvojumi ir patiesi: “Nav nekā laba šajā situācijā Meganas labā. Viņas reputāciju vēl vairāk apdraud tas, ka šādas apsūdzības izvirza viņas paša māsa.”
Samantas advokāts Pīters Tikins norādīja, ka federālā tiesa pieļāvusi kļūdu, noraidot lietu: “Mēs uzskatām, ka šī lieta ir pamatota, un tagad mūsu uzdevums ir pārliecināt apelācijas tiesu, ka zemākās instances tiesa ir kļūdījusies,” sacīja advokāts.
Zīmolvedības eksperts Dags Eldridžs norādīja, ka šādi publiski konflikti ar ģimenes locekļiem apēno Meganas centienus uzlabot savu publisko tēlu. “Harijs vienmēr bija tuvs mātei un brālim, savukārt Megana jau gadiem ilgi ir bijusi atsvešināta no tēva un pusbrāļiem,” viņš skaidro.
“Kad sabiedrība redz publiski izjukušu ģimeni, tas rada polarizāciju. Ja viens no iesaistītajiem tiek uztverts kā ‘problēma’ – kā daļa uzskata Meganu –, tas tikai saasina plaisu.”
Samanta apgalvoja, ka Megana viņu apmelojusi, sakot Opras intervijā, ka ir uzaugusi kā vienīgais bērns. Samanta uzsvēra, ka viņas ar Meganu bērnībā bijušas tuvas, bet attālinājušās pēc tam, kad Megana sāka tikties ar princi Hariju. Viņa arī apgalvoja, ka Megana viņu nomelnojusi, sakot, ka Samanta atkal pieņēmusi uzvārdu Mārkla, kad Megana kļuva par sabiedrības uzmanības objektu.
Tiesa vēlāk atzina, ka šie izteikumi ir Meganas personīgs viedoklis par savu bērnību, kas nav juridiski pierādāms kā fakts un tāpēc ir aizsargājama runas brīvības izpausme.
Megana vairākkārt apsūdzējusi Samantu un viņu tēvu Tomasu Mārklu, bijušo Holivudas apgaismojuma tehniķi, par stāstu pārdošanu tabloīdiem. Viņa arī atklāti runāja par nodevības sajūtu pēc tam, kad tēvs sarunājās ar paparaci:
“Es viņam teicu – vienkārši pasaki man patiesību, un mēs varēsim palīdzēt. Bet viņš to nespēja izdarīt,” sacīja Megana, kura tolaik bija stāvoklī ar otro bērnu. “Tagad, kad esmu māte, es nevaru iedomāties, ka kāds vecāks spētu apzināti nodarīt ko tādu savam bērnam.”
Lai arī sākotnējā lieta tika slēgta ar galīgu spriedumu, Samantas apelācija atkal atvēra durvis iespējai, ka lieta tiks atjaunota. Kā norāda juridiskie eksperti – šī lieta, kurai jau bija piespriesta “nāve”, tagad tiek mēģināta atdzīvināt ar juridisko “mākslīgo elpināšanu”.
“Tās liktenis tiks izlemts pēc apelācijas uzklausīšanas. Lieta varētu atkal tikt slēgta... vai arī atdzimt,” viņi secina.