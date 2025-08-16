Princis Harijs un Megana Mārkla noslēdz jaunu līgumu ar "Netflix" - un tas ir mazāk izdevīgs nekā iepriekšējais
Saseksu pāris – princis Harijs un Megana Mārkla – ir parakstījis jaunu "vairāku gadu, pirmās izvēles" līgumu ar "Netflix".
Karaliskā eksperte uzskata, ka šis līgums ir kā "sitiens pa seju" salīdzinājumā ar viņu sākotnējo līgumu, kuru slavenais pāris parakstīja 2020. gadā. Jaunais līgums ļauj "Netflix" izvēlēties, vai apstiprināt vai noraidīt jaunos filmu un televīzijas projektus, pirms tos redz citi, tādējādi viņiem ir iespēja izvēlēties, kuros projektos ieguldīt.
"Daily Mail" redaktors Ričards Edens pauda: "Tas ir tiešām sitiens pa seju. Harijs pats intervijā ar Opru Vinfriju stāstīja, ka viņam bija vajadzīga nauda un ātri, jo tēvs bija pārtraucis nodrošināt viņa drošību un finansējumu."
Kad pāris pameta karaliskos pienākumus, viņi 2020. gada septembrī parakstīja piecu gadu līgumu ar "Netflix", tā vērtība tika lēsta līdz 100 miljoniem dolāru par dokumentālo filmu veidošanu.
Runājot par jaunajiem līgumiem, kas tika paziņoti šīs nedēļas sākumā, Edens teica: "Tas ir kas pavisam cits. Tā ir tikai pirmās izvēles vienošanās, tāpēc viņi saņems naudu tikai tad, ja projekti tiks apstiprināti."
Pāra intervijā ar Opru pēc aiziešanas no karaliskās ģimenes Harijs stāstīja par darbu ar "Netflix", lai iegūtu naudu. "COVID laikā draugs piedāvāja ideju: "Kā būtu ar straumētājiem?"" Harijs teica, kamēr Megana piebilda: "Mēs patiešām par to nebūtu domājuši."
"Bija dažādas iespējas. Un, skatoties no manas perspektīvas, viss, kas man bija vajadzīgs, bija pietiekami daudz naudas, lai saglabātu ģimenes drošību," pauda Harijs.