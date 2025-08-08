Kas Pamelai Andersonei sakāms par apgalvojumiem, ka Megana Mārkla "nokopēja" viņas kulinārijas šovu?
"Pludmales patruļas" zvaigzne Pamela Andersone komentējusi izskanējušos apgalvojumus, ka Meganas Mārklas dzīvesstila raidījums esot bijis tiešs viņas kulinārijas šova kopējums.
Apsūdzības parādījās brīdī, kad Saseksas hercogienes raidījums “Ar mīlestību, Megana” (“With Love, Meghan”) debitēja straumēšanās platformā “Netflix” šā gada martā, tikai vienu nedēļu pēc tam, kad “Amazon” izlaida Andersones šovu ar nosaukumu “Pamelas ēdiena gatavošana ar mīlestību” (“Pamela’s Cooking with Love”). Meganas raidījuma pirmizrāde sākotnēji bija paredzēta agrāk, taču tika atlikta par diviem mēnešiem Kalifornijas mežu ugunsgrēku dēļ.
Meganas Mārklas jaunais “Netflix” šovs “Ar mīlestību, Megana”
Pamela šobrīd aktīvi sniedz intervijas un piedalās TV šovos, reklamējot savu jaunāko filmu “Kailais ierocis” (“The Naked Gun”), kurā viņa redzama kopā ar Liamu Nīsonu. Kad viņa viesojās Endija Koena sarunu šovā “Watch What Happens Live”, pārraides vadītājs viņu iztaujāta par abu raidījumu līdzībām, lūdzot aktrisi izteikt savu viedokli par internetā izskanējušajām apsūdzībām.
Koens jautāja Andersonei: “Desmit ballu skalā – cik lielā mērā tev šķita, ka “Ar mīlestību, Megana” bija tava raidījuma “Pamelas ēdiena gatavošana ar mīlestību” kopija?” Andersone izskatījās pārsteigta par šādu jautājumu un atbildēja: “Viens. Man tie nešķita līdzīgi.” Koens uzstāja: “Tikai viens? Desmit ballu skalā – tu neredzēji nekādas līdzības?” Pamela smejoties atbildēja: “Nē! Patiesībā es tā īsti neskatījos. Bet es jau arī neizgudroju kulinārijas raidījumus! Viņa tikai dara savu darbu.”
Andersones raidījuma fani gan ātri saskatīja līdzības starp abiem raidījumiem, kad tie tika demonstrēti. Viņi vērsa uzmanību uz to, ka gan Pamela, gan Megana filmēšanai izmantojušas gaiši izgaismotas lauku stilā iekārtotas virtuves. Abas smaidīja un sarunājās ar viesiem, kamēr gatavoja maltītes kopā ar fotogēniskiem draugiem un slavenībām.
Turklāt abas slavenās sievietes filmētas, nesot pītus grozus, kas bija pilni ar augļiem un dārzeņiem no viņu dārziem, priecīgi dejoja un sarokojās ar saviem viesiem. Gan Pamelas, gan Meganas šovam bija astoņas sērijas.
Andersone nav vienīgā slavenība, ar kuru tiek salīdzināti Meganas jaunie centieni iekarot dzīvesstila nišu tirgū un televīzijā. Tīmekļa lietotāji saskatījuši Meganas zīmolā “As Ever” līdzības ar Gvinetas Paltrovas un Martas Stjuartes līdzīgiem projektiem.
Paltrova un Andersone bez liekas vilcināšanās noraidījušas baumas par jebkādu konfliktu ar Saseksas hercogieni, savukārt Marta Stjuarte savos izteikumos par Meganu bijusi nedaudz atturīgāka. Intervijā ar “Yahoo Lifestyle”, runājot par hercogieni, Stjuarte sacīja: “Es nepazīstu Meganu īpaši labi, un ceru, ka viņa zina, par ko runā. Autentiskums man nozīmē visu, un būt zinošam par savu tēmu man ir ārkārtīgi svarīgi."
Lai gan šovam “Ar mīlestību, Megana” šogad ir plānots izdot otro sezonu, nesenie ziņojumi vēsta, ka Meganas un Harija ienesīgais līgums ar “Netflix” netikšot atjaunots pēc tā termiņa beigām šā gada septembrī.
Meganas kulinārijas šovs nespēja iekļūt “Netflix” 2025. gada pirmā pusgada 300 skatītāko raidījumu sarakstā. To pārspēja pat seriāla “Suits” vairākas sezonas. Kā zināms Saseksas hercogiene tajā spēlēja pirms iepazīšanās ar princi Hariju.