30. augustā Jūrmalā notiks ikgadējie Kauguru svētki
Vasaras nogalē, 30. augustā, Jūrmalā tiks svinēti Kauguru svētki. Tallinas ielā Kauguros norisināsies izzinošas, radošas un sportiskas aktivitātes, svētku tirdziņš un retro auto parāde. Uz lielās svētku skatuves izskanēs muzikāla programma dažādām gaumēm un vecumiem – uzstāsies Ieva Kerēvica, grupa “Sudden Lights”, “Olas” un “A-Europa”. Svētku noslēgumā – multimediāla performance kopā ar Rick Feds!
Šā gada Kauguru svētki, kas norisināsies Tallinas ielā un tuvējās ielās, būs stāsts par brīnumiem, kas rodas, kad satiekas iztēle un zinātne, zinātkāre un radošums, prāts un ķermeņa pārsteidzošās iespējas.
“Brīnumu skatuve”
Plkst. 13.30, 15.00 un 16.30 apmeklētāji tiks aicināti vērot akrobātu paraugdemonstrējumus – akrobātiskus trikus uz elastīgām kārtīm piecu metru augstumā.
Plkst. 14.00 un 16.00 skatītājiem tiks piedāvāti cirka mākslinieka – mīma “Cilvēks – balons” priekšnesumi, kas publikai liks apbrīnot akrobāta prasmi un vienlaikus smieties.
Izzinoši izklaidējošas aktivitātes visai ģimenei
Plkst. 13.00–17.00 Tallinas ielā norisināsies izglītojošas aktivitātes visai ģimenei: Rīgas Tehniskās universitātes eksperimentu studija apmeklētājiem piedāvās iepazīt ķīmijas burvību un piedalīties iespaidīgos eksperimentos, “Burbuļu salā” bērni varēs izbaudīt lielo burbuļu radīšanas prieku, bet “Greizo spoguļu ceļā” radīt neparastas pašbildes. Radošajā darbnīcā kopā ar māksliniekiem būs iespēja izgatavot krāsainas vēja dzirnaviņas, savukārt darbnīcā “Kauguru cilts” tikt pie kāda sev tīkama sejas ornamenta. Jūrmalas Sporta skola aicinās izkustēties dažādu sporta veidu aktivitāšu laukumā.
Plkst. 13.00, 14.30 un 16.00 bērni aicināti uz jautrām dejām kopā ar Tutas Lapsu un Feneku.
Plkst. 13.30 un 16.20 gaidāma interaktīva zinātnes centra “AHHAA” izrāde “Iespaidīgi eksperimenti” – mistiskas krāsu reakcijas, dūmu mutuļi un uguņošana – jautri un izglītojoši!
Plkst. 15.00 uz laikmetīgu izrādi “Brūnais siers” bērnus aicinās teātra grupa “Kvadrifons”.
Retro auto parāde, svētku tirdziņš un kafejnīcas
Plkst. 15.00–17.00 Rūpniecības ielā norisināsies interesantāko automašīnu parāde, kurā piedalīsies gandrīz 200 spēkratu. Notiks izbrauciens pa sarkano paklāju, neparastas sacensības un auto ekspozīcija, kuras laikā klātesošie varēs tikties ar auto īpašniekiem, tuvāk aplūkot spēkratus un arī nofotografēties pie tiem.
Plkst. 13.00–18.00 ikviens aicināts apmeklēt svētku tirdziņu, kur varēs iegādāties Latvijas amatnieku un mājražotāju radītas preces, sezonālus un ekoloģiskus produktus, kā arī skatīt amatnieku amata prasmju demonstrējumus.
Par gardām maltītēm un našķiem gādās izbraukuma kafejnīcas, kas Zaļajā laukumā būs atvērtas līdz plkst. 23.00.
Jūrmalas informatīvās teltis. 3x3 basketbols
Plkst. 13.00–17.00 apmeklētāji tiks gaidīti Jūrmalas informatīvo telšu pilsētiņā, kur dažādas aktivitātes piedāvās Jūrmalas Centrālā bibliotēka, Jūrmalas muzejs, Jūrmalas Jauniešu iniciatīvu centrs, SIA “Clean R” un Jūrmalas Futbola skola.
Plkst. 13.00 Kauguru parkā sāksies 3x3 basketbola sacensības. No plkst. 13.00 notiks spēles bērnu un jauniešu grupām, no plkst. 18.00 – sacensības pieaugušo grupām.
Svētku koncerti un multimediāla performance
Plkst. 13.00–16.00 svētku apmeklētājus ar priekšnesumiem sveiks Jūrmalas radošie talanti.
Plkst. 17.00 svētku lielkoncertā uzstāsies “Revolūcija & Dziedātāja Amanda”. Plkst. 17.30 svētku apmeklētājus priecēs šarmantā dziedātāja Ieva Kerēvica ar grupu, plkst. 18.45 izskanēs alternatīvā roka grupas “Sudden Lights” koncerts, savukārt plkst. 20.00 uz skatuves kāps reperu apvienība grupa “Olas”. Plkst. 21.30 uzstāsies Latvijas deju mūzikas grupa “A-Europa”.
Svētku noslēgumā, plkst. 22.50, gaidāms pirmatskaņojums – īpaši Kauguru svētkiem veidota multimediāla skaņas, gaismas un video performance kopā ar Rick Feds.
Papildu sabiedriskais transports – vilciens un pilsētas autobusi
Rīgas virzienā 30. augusta vakarā, pēc svētkiem, ir norīkots papildu vilciena reiss Sloka–Rīga, atiešanas laiks no Slokas stacijas plkst. 23.57. Tukuma virzienā kursēs regulārais reiss, atiešanas laiks no stacijas “Sloka” plkst. 23.57. Apskatīt vilciena kustības grafiku un iegādāties e-biļeti iespējams https://www.vivi.lv/lv/.
30. augustā norīkoti papildu pilsētas autobusu reisi:
• maršrutā Nr. 3 “Kauguri–Valteri–Bulduru stacija” norīkots papildu autobuss ar atiešanas laiku plkst. 23.31 no sākuma pieturvietas “Nometņu iela”;
• maršrutā Nr. 4 “Slokas stacija–Bulduri” norīkots papildu autobuss ar atiešanas laiku plkst. 23.27 no sākuma pieturvietas “Slokas stacija”, pagarinot reisu līdz Buļļuciemam.
No 27. augusta plkst. 8.00 līdz 31. augusta plkst. 22.00 sabiedriskā autobusa reisi maršrutā Nr. 5 no Tallinas ielas tiks novirzīti kustībai pa Talsu ielu un Skolas ielu.
Aktuālie Jūrmalas autobusu satiksmes kustības saraksti: www.satiksme.jurmala.lv.