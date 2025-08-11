VIDEO: aktieris Juris Hiršs stāsta, kāds ir viņa ilgās laulības noslēpums
Šovā “Slavenības. Bez filtra” Juris Hiršs tiekas ar Katrīni Vasiļevsku, pārrunājot ne tikai profesionālās, bet arī privātās dzīves aizkulises. Aktieris atklāj arī savas ilgās laulības veiksmes formulu.
Hiršs, kurš šogad ar sievu Lauru svin sudrabkāzas, atzīst: “Pieradums iznīcina ļoti daudz ko. Un daudz ko iznīcina tas, ka cilvēki sāk uzskatīt – nu jau viss ir tik stabili, ka ir pašsaprotami. Tā nevajag domāt, jo tas pamazām nogalina attiecības. Atceries, kā tu rīkojies tad, kad gribēji ar šo meiteni iepazīties, kā uz viņu skatījies un ko tu redzēji. Tu pie tā visa esi pieradis, bet paskaties uzmanīgi, tas viss vēl tur ir."
Tāpat viņš atklāj, ka attiecībās liela loma ir tieši spontanitātei, pārsteiguma randiņiem, kā arī ziediem. Hiršs stāsta, ka viņam par labu nāk dalība dažādos koncertos un izrādēs, tāpēc pats mēdz saņemt ziedus ļoti bieži: “Un tad es viņai saku: “Mīļā, es nopirku tev šīs puķes, es ilgi meklēju, un beidzot atradu vienu vietu, kur nopirkt ziedus.” Viņa, protams, par to smejas. To var darīt un to var nedarīt, bet vajag izvēlēties darīt!”