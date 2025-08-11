Džemmai Skulmei veltītās izstādes “Uzmanību! Uz ceļa strādā!” atklāšana Siguldā 2025. gada augustā
FOTO: Siguldā ar Džemmas Skulmes mazdēla Artura Dimitera gādību atklāta māksliniecei veltīta izstāde
Aizvadītās nedēļas nogalē, 8. augustā, kultūras centrā "Siguldas devons" atklātā izstāde “Uzmanību! Uz ceļa strādā!”, kas ir veltījums izcilajai latviešu māksliniecei Džemmai Skulmei, kuras radošais mantojums ir neatņemama Latvijas mākslas vēstures daļa.
Izstāde simboliski godina mākslinieces 100. jubileju, kas gaidāma 20. septembrī. Izstādes pamatā, izmantojot kaķa šūpuļa spēles metaforu, pievērsīsies mākslinieciskās pārmantojamības idejai. Iekārtojumā izmantoti mākslinieces izgriezti papīra roku silueti, kas kalpoja kā šabloni, ar kuriem gleznās tika iestrādāts nosvērts rokas žests. "Šīs rociņas, pārklātas ar krāsu slāņiem no neskaitāmiem darbiem, kuros tās izmantotas, ir kļuvušas par nozīmīgiem mākslas vēstures artefaktiem. Izstāde aicina aizdomāties par to, no kurienes nāk idejas un kā mākslinieks kļūst par to vadītāju," ar izstādi iepazīstina tās organizatori.
Nosaukums aizgūts no ceļu satiksmes brīdinājuma zīmes, kas aicina palēnināt soli, ievērot piesardzību un būt modriem. Šajā gadījumā – modriem ne tikai uz ielas, bet arī uztverē.
Izstādes mākslinieciskās koncepcijas autors ir mākslinieces mazdēls Arturs Dimiters. Džemmai Skulmei veltīto izstādi “Uzmanību! Uz ceļa strādā!” būs iespējams apskatīt kultūras centra darba laikā līdz 20. septembrim. Ieeja izstādē bez maksas.
