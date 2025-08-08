"Pretīga! Lielas krūtis!" Dānija piesaka karu nāriņas statujai
Dānijas Piļu un kultūras aģentūra grasās demontēt “Lielās nāriņas” statuju no Dragēras cietokšņa, jo tā neatbilst 1910. gada kultūras pieminekļa mantojumam. Šādi varas iestādes reaģējušas uz pastāvīgo kritiku, ka šī statuja esot “neglītu un pornogrāfisku”, tā kā 4 reiz 6 metru lielajā statujā attēlotajai nāriņai ir izteikti lielas krūtis.
Laikraksta “Politiken” mākslas kritiķis Matiass Krīgers skulptūru nodēvējis par “neglītu un pornogrāfisku”. Viņam piebalsoja tie, kas šādu seksīgas sievietes statuju uzskata par “neideālo sieviešu” noniecināšanu.
Piemēram, garīdzniece un žurnāliste Sērene Gotfredsena laikrakstā “Berlingske” apgalvoja, ka “diez vai daudzām sievietēm sava ķermeņa pieņemšanu veicinās uzstādītā statuja, kas atspoguļo vīrieša karsto sapni par to, kādai būtu jāizskatās sievietei”. “Patiesi iedvesmojoši, ka daudzi skulptūru uzskata par vulgāru, nepoētisku un nevēlamu, jo mūs smacē pārmērīgi uzbāzīgie ķermeņi sabiedriskajā telpā.”
14 tonnu smagā “Lielās nāriņas” (Den store havfrue) statuja Kopenhāgenā tika uzstādīta jau 2006. gadā netālu no 1913. gadā uzstādītās pasaulslavenā rakstnieka Hansa Kristiana Andersena (1805-1875) pasakas varonei nāriņai veltītās Edvarda Eriksena “Mazās nāriņas” (Den lille havfrue) statujai, kas ir kļuvusi par vienu no slavenākajiem Kopenhāgenas simboliem, taču bieži cieš no vandaļiem. Tomēr 2018. gadā “Lielo nāriņu” demontēja pēc vietējo iedzīvotāju sūdzībām, ka tā esot “neīsta un vulgāra nāriņa”. Pēc tam šo statuju pārvietoja uz Dragēras cietoksni, līdz šī gada martā Piļu un kultūras aģentūra pieprasīja tās aizvākšanu, vēsta “Guardian”.
Statujas autors Pēters Behs paudis neizpratni par svētulīgo kņadu, kas sacelta ap viņa statujas krūtīm, kuras vienkārši ir “proporcionālas” tās izmēram. "Es to bieži dzirdu. Tās ir pilnīgas blēņas. Seja ir liela, ķermenis liels, aste liela un, protams, krūtis ir lielas," viņš uzskata. "Nāriņai ir pilnīgi normālas ķermeņa proporcijas."
Viņš piedāvājis uzdāvināt šo statuju Dragēras pašvaldībai, taču saņēma atteikumu. Dragēras pašvaldības klimata, pilsētvides un uzņēmējdarbības komitejas vadītāja Hele Barta laikrakstam “Berlingske” atzina, ka piedāvājums ir jauks, taču statuju ir grūti iekļaut kaut kādā vidē, jo “tā aizņem daudz vietas.”
Pats Behs atzinis, ka statuju izveidojis, reaģējot uz tūristu komentāriem, ka slavenā “Mazā nāriņa” ir pārāk maza, un apgalvoja, ka daudzi vietējie viņam stāstījuši, cik ļoti šī statuja viņiem patīk. Viņš cer atrast iespēju, kā to saglabāt pilsētā.