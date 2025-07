Ainars Virga jau desmit gadu nav bijis reibumā un priecīgs, ka beidzot saprotami runā: "Tā problēma bija galvā"

Atbrīvošanās no alkoholisma ir tikai katra paša spēkos – par to esmu pārliecinājies. Citi nevar te palīdzēt. Vēl šodien atminos, kā gāju pirms tiem aptuveni desmit gadiem pa ielu Liepājā un pēkšņi apjautu – es neesmu dzēris jau veselu nedēļu! Un es tik labi gan fiziski, gan emocionāli jutos! Novērtēju, ka esmu izticis bez kārtējā plosta, bez tās mokošās paģiru sajūtas... Domāju, ka kaut kāds nopelns šai lietā bija arī manai sievai Anijai, kura ar savu mīlestību kompensēja to, ko iepriekš meklēju alkoholā. Pavisam noteikti.