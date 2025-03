Kanādas latvieši, svētki un tradīcijas - klāt pirmizrāde dokumentālajai filmai "Vairāk kā deja". FOTOGALERIJA

Atklājot pirmizrādi, filmas režisors Pauls Dombrovskis dalījās savās sajūtās par filmas nodošanu skatītājiem Latvijā: “Esmu dzīvojis dažādās pasaules malās, taču Latvija vienmēr ir bijusi un palikusi mājas. Strādājot pie šīs filmas, es vēlreiz piedzīvoju to īpašo saikni, kas latviešus vieno neatkarīgi no attāluma. Šī filma nav tikai par deju – tā ir par cilvēkiem, kuri ar degsmi un mīlestību turpina lolot latviešu kultūru un tradīcijas, lai kur viņi atrastos. Filmas pirmizrāde Latvijā bija īpašs un satraucošs brīdis – to skatījās gan vietējie latvieši, gan starptautiska auditorija. Bija aizkustinoši redzēt, kā šis stāsts uzrunā dažādus skatītājus un apliecina, cik nozīmīgs ir mūsu kultūras mantojums. “Daugaviņas” ceļš uz Dziesmu un Deju svētkiem ir daudz vairāk nekā gatavošanās koncertam – tā ir piederības, mantojuma un identitātes apliecināšana. Ceru, ka šī filma liks ikvienam aizdomāties par to, ko viņam nozimē mājas un saikne ar Latviju.”