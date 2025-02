Sandis Ozoliņš veltī siltus vārdus sava mentora Māra Ķirsona piemiņai: "Ir tikai viena diena..."

Ozoliņš ir viens no retajiem sportistiem, kurš atklāti runājis par savu cīņu ar atkarībām, un Mārim Ķirsonam bijusi ļoti nozīmīga loma šajā ceļā. Mācītājs, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris un atkarību terapeits Ķirsons (1940-2025) ir viens no Minesotas programmas (pasaulē atzīta atkarību ārstēšanas metode) ieviesējiem Latvijā un ar savu personības spēku un viedumu daudziem palīdzējis noturēties uz skaidrības takas. Viņam pateicīgs ir arī Sandis Ozoliņš, kurš no Māra Ķirsona atvadījies, publiskojot foto ar būtiskiem dzīves brīžiem un daloties sirsnīgās atmiņās par savu mentoru.