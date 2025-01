Mācītāja Māra Ķirsona apbrīnojamie dzīves līkloči: no alkoholiķa līdz garīgajam līderim. FOTO

Ap 1990. gadu Latvijas narkologiem pavērās iespēja iepazīties un pārņemt ārvalstu pieredzi. Uz to savus tautiešus tēvzemē mudināja arī Māris Ķirsons, kurš reiz intervijā Latvijas Radio teica: “Es uzzināju, ka tāda programma Latvijā nav, te šuva ampulas un tā tālāk. (..) Bet es zinu, ka Minesotas programma strādā. Ja cilvēks darbina to programmu, tā darbosies. Tā programma uzsver to, ka es lūdzu no rīta Dievu, lai Dievs man palīdz šodien neiedzert pirmo šņabi. Pa dienu uzņem kontaktu ar vēl vienu, kurš arī piekopj šo programmu, un vakarā Dievam pasaka paldies. Un tādā veidā nākošā rītā, kad es pamostos, es varu atkal to pašu iesākt. Te ir runa par 24 stundām. Tagad jau šī programma ir izplatījusies pa visu Latviju, jo tā strādā. Es zinu cilvēkus Latvijā, kuri jau ir skaidrā 20 gadus. Jo viņi sāka darīt to, ko es ieteicu, kad atbraucu.”