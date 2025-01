Aina Poiša televīzijā būs redzama atkal jaunā raidījumā

Jau no 27. janvāra TV kanāla "360" skatītājus gaida sirsnīga atkalsatikšanās ar pieredzējušo psihoterapeiti Ainu Poišu jaunā sarunu raidījumā “Aina studijā!”. Katrā raidījumā studijā pulcēsies spilgtas personības, kas bez aizspriedumiem dalīsies savās pieredzēs un atklās dziļākās domas par dažādiem sabiedrībā aktuāliem jautājumiem. No sirdssāpēm pēc līdzcilvēka zaudējuma, vardarbības ēnām ģimenē un šķiršanās rētām līdz pēkšņai slavai un jautājumiem – vai tiešām katram latvietim ir jāuzraksta grāmata un vai laukos var atļauties dzīvot tikai turīgie? “Ir ļoti svarīgi runāt par tēmām, kas skar mūsu ikdienu, spēju normāli funkcionēt kā fiziski, tā mentāli, kā arī aktualizēt jautājumus, kuri nodarbina sabiedrības prātus, taču atbildes nav. Katrs no mums ir unikāls, un katrs stāsts ir tā vērts, lai to izdzīvotu kopā. Šajā raidījumā mēs aicinām dalīties savās pieredzēs, lai meklētu atbildes uz dažādiem jautājumiem par dzīvi, attiecībām, emocijām, sabiedrību, dzīvesstilu un citiem. Es ticu, ka tas palīdzēs cilvēkiem justies sadzirdētiem un uzklausītiem, kā arī sniegs atbalstu un vērtīgus padomus visdažādākajās situācijās,” stāsta raidījuma vadītāja psihoterapeite Aina Poiša.