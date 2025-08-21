Kamillas ienākšana karaliskajā ģimenē: bijušais kalps komentē, vai Kamilla patiešām bija nevēlamā pamāte
Karaļa Čārlza III bijušais kalps neatceras nevienu problēmu ar karalieni Kamillu, kas būtu saistīta ar viņas ienākšanu karaliskajā ģimenē – neskatoties uz to, ko princis Harijs rakstījis savos memuāros "Liekais".
Grants Harrolds gaidāmajā grāmatā "The Royal Butler: My Remarkable Life of Royal Service" piedāvā karaļa ģimenes faniem ieskatu savos septiņos gados, kas pavadīti strādājot pie Čārlza. Kad Harrolda darbs sākās, Čārlzs un Kamilla vēl dzīvoja atsevišķi, lai gan viņi pavadīja daudz laika kopā.
"Nebija nekādas policijas aizsardzības vai kaut kas tamlīdzīgs. Atceros reizi, kad pie viņas mājas atbraucu naktī — viņš lūdza man aizvest viņai kaut ko,” viņš rakstīja. "Atceros, ka viņa atvēra logu augšstāvā un skatījās lejā un teica: "Kas tur?" Es atbildēju: "Es, Grants!" Viņa teica: "Grant, ko tu šeit dari šajā laikā?""
Harroldam bija jānogādā kaut kas Kamillai, taču viņa, šķiet, "centās piedāvāt man tēju gandrīz pulksten 10 vakarā.”
Čārlzs un Kamilla, kā ziņots, uzsāka savu romānu 1986. gadā, kad viņš vēl bija precējies ar princesi Diānu. Pēc tam, kad Čārlzs un Diāna šķīrās 1996. gadā, viņi ar Kamillu gaidīja gandrīz desmit gadus, pirms apprecējās. Čārlzs bija "vislaimīgākais,” kādu Harrolds viņu jebkad bija redzējis viņu kāzu dienā 2005. gada aprīlī.
"Svētku beigās Čārlzs un Kamilla devās uz lidostu,” rakstīja Harrolds. "Mēs visi izgājām ārā, lai viņus pavadītu, un smējāmies, kad redzējām, ka Viljams un Harijs bija izrotājuši viņu automašīnu ar uzrakstu "tikko precējušies". Kad viņi brauca cauri arkām, zēni skrēja aiz mašīnas.”
Harrolda stāstījums par prinča Viljama un Harija izjūtām attiecībā uz kāzām ir pavisam atšķirīgs no Saseksas hercoga stāsta.
Harijs savās 2023. gada atmiņās "Liekais" rakstīja, ka viņam bija "kompleksi” par Kamillas iestāšanos karaliskajā ģimenē, tāpat kā Viljamam.
"Mēs teicām, ka atbalstām tevi, mēs atbalstām Kamillu, vienkārši, lūdzu, neprecies ar viņu. Vienkārši esi kopā, tēti. Viņš neatbildēja. Bet viņa atbildēja uzreiz,” Harijs apgalvoja savās atmiņās. "Pavisam drīz pēc mūsu privātajām tikšanām ar viņu, viņa sāka spēlēt ilgtermiņa spēli, kampaņu, kas vērsta uz laulību un galu galā Kroni.”
Harrolds arī apgalvoja, ka Harijs, Viljams, Čārlzs un Kamilla "ļoti labi saprata viens otru,” tāpēc Harija stāsts par ģimenes šķelšanos bijis neskaidrs bijušajam kalpam.
Runājot par Čārlzu, Harrolds īpaši uzsvēra, ka viņa bijušais priekšnieks bija "ļoti mierīgs” un ka tagadējais karalis "nekad nepaaugstināja balsi,” kamēr viņi strādāja kopā. "Viņš strādā smagi un necieš muļķus. Viņš labi saprotas ar visiem,” rakstīja Harrolds.
Princis Čārlzs un Kamilla kāzu dienā
Velsas princis Čārlzs un Kornvolas hercogiene Kamilla kāzu dienā 2005. gada 8. aprīlī.