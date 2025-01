Aizturēts viesmīlis, kurš Liamam Peinam piegādāja narkotikas

2024. gada 16. oktobrī Peins tika atrasts miris pēc kritiena no trešā stāva viesnīcas balkona Argentīnā. 24 gadus vecais Breians Peiss bija viens no pieciem cilvēkiem, kuri pirmdien tika apsūdzēti popzvaigznes nāvē. Peiss un 21 gadu vecais viesnīcas darbinieks Ezikuels Pereira tika apsūdzēti par to, ka piegādāja slavenībai narkotikas. Rodžers Nores, Peina tā sauktais pārstāvis, viesnīcas vadītāja Gilda Martīna un reģistratūras darbinieks Estebans Grasi ir apsūdzēti par "netīšu slepkavību" Peinu, raksta "Sky News".