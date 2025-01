No darba bankā līdz savai pērļu rotu ražotnei - pirmā intervija ar Gunta Ulmaņa meitu mammu Diniju Loru

Jā, es strādāju bankā. Pēc Banku augstskolas pabeigšanas pieteicos darbā par kredītu speciālisti. Ak, ar kādu mērķtiecību turp devos! Konkurss uz vakanci bija ļoti liels. Bija aptuveni 300 kandidātu, un laikam mans gars un pašpārliecinātība gāja pa priekšu manām reālajām zināšanām un izpratnei un, var teikt, atlases speciālistus apžilbināja... Mani pieņēma darbā, taču jau pēc neilga laikposma... es nezināju, kā tikt no turienes prom! To, ka šis darbs absolūti nav mans, īstenībā sapratu jau pēc pirmās nostrādātās nedēļas, bet esmu kārtīgs cilvēks. Bija neērti tā uzreiz pacelt cepuri un aiziet. Kad man atnesa līdz zodam augstas pakas un mapes, pilnas dokumentiem, no kā informācija tehniski jāvada datorā, saķēru galvu. Vadīju, vadīju un neredzēju tam galu. Tad sapratu, ka man ir svarīgi redzēt to galu un rezultātu, nevis monotoni darīt kaut ko, kam rezultāta iznākumā vispār nav, jo viss darāmais ir process. Man ir būtiski sasniegt rezultātu, nodot to tālāk un redzēt klienta apmierinātu reakciju, ko tagad pieredzu ar rotām – kad piedzīvoju cilvēku prieku, redzu, kā piestāv, varu apvaicāties, kā jūtaties, nēsājot šīs rotas.