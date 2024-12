"Bezkaunīgs melis!" - Ufo skarbi vārdi sakāmi par bijušo biznesa partneri Artusu Kaimiņu

Ufo ir tikai viens no lieciniekiem, ko tiesā vēlējās redzēt Kaimiņa aizstāvība. Dmitrijs Skačkovs viņu galvenokārt iztaujāja par attiecībām ar Kaimiņu, par SIA "Boom FM" un "Radio Boom FM" darbību un tehniskām detaļām. Liecinieks pastāstīja, ka Kaimiņu pazīst kopš 2013. gada, bet šobrīd abiem nav nekādu attiecību: “Sadarbība beidzās, kad Kaimiņš dibināja "KPV LV", tātad 2016. gadā.” Ufo Kaimiņu raksturoja kā “bezkaunīgu meli” un cilvēku, kas netur vārdu, sakot, ka Artuss “sarunā vienu, dara pilnīgi citu”. Tāpat no Upaciera teiktā noprotams, ka Kaimiņš lēmumus pieņēma vienpersoniski, proti, “sākt diskusiju ar Artusu par to, kā būtu labāk, nav vērts”. Aizstāvība un pats Kaimiņš tincināja Upacieru par viņa agrākajām parādsaistībām, naudas lūgumiem, reklāmām, sponsoriem. Tāpat tiesa apmierināja aizstāvības vēlmi lietas materiāliem pievienot trīs mobilā telefona ekrānfoto, kuros redzamas Ufo sūtītas "WhatsApp" ziņas Kaimiņam ar lūgumu aizdot 600 un 2000 eiro, kā arī norādījumu, kas būtu jāatbild, ja tiks iztaujāts par "Radio Boom FM". Ufo gan kā autentisku atzina tikai pirmo īsziņu par 600 eiro aizdevumu.