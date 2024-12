Izvarošanas skandāls ap Jay-Z un Diddy: sieviete atzīst, ka ir kļūdījusies

Federālo prasību iesniedzis Teksasā bāzētais advokāts Tonijs Buzbijs, kurš apgalvo, ka pārstāv 120 apsūdzētājus lietās pret Kombsu. Kārters un viņa advokāts Aleks Spīro dalījās paziņojumos “X”, saucot to par "nepatiesu sūdzību" un "nenopietnu lietu". Kārters rakstīja: "Šodienas izmeklēšanas ziņojums pierāda, ka šis “advokāts” Buzbijs iesniedzis nepatiesu sūdzību pret mani, lai meklētu naudu un slavu. Šis incidents nenotika, un tomēr viņš to iesniedza tiesā un ziņoja to presei.” Viņš uzsvēra, ka turpinās cīnīties, lai panāktu taisnību.