Režisors Gints Zilbalodis par filmas "Straume" fenomenu: "Mēs riskējām, un izdevās!"

Konkrēti "Straume" tapa piecarpus gadus, kas ir ilgs laiks. Taču tas ir tipiski pilnmetrāžas animācijas filmai. Parasti arī lielbudžeta filmas tik ilgi taisa. Man šis stāsts sākās daudz agrāk, kad jau skolas laikā veidoju īsfilmu par kaķi, kuram ir bail no ūdens. Tā bija zīmēta animācijas īsfilma, kuru sāku veidot, kad man bija 15 gadi, un pabeidzu, kad bija 17. Tā īsfilma nebija kursa darbs, to taisīju brīvajā laikā, iedvesmojoties no sava bērnības kaķa, kas arī bija pelēks – tieši tāds, kā filmā redzams; tāpat man ir bijuši suņi un ir arī šobrīd. Starp šo īsfilmu un pilnmetrāžas filmu "Straume" es darīju visu ko citu, bet, ja ņem vērā, cik sen šis stāsts par kaķi sākās, tas ir tikpat vecs, cik puse mana mūža. Pilnās versijas filmā man bija svarīgi fokusēties ne tikai uz kaķa bailēm no ūdens, kas bija sākotnēji, bet parādīt tēlu attiecības – kā kaķis pārvar bailes no citiem, no uzticēšanās un sadarbošanās.