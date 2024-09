Pirmo reizi vēsturē! Ginta Zilbaloža "Straume" izvirzīta Eiropas Parlamenta LUX balvai

Šogad balvai izvirzītas pasaulē jau titulētas filmas no Grieķijas, Francijas, Latvijas, Ukrainas un Beļģijas – kopā ar Ginta Zilbaloža Straumi arī grieķu režisores Sofia Exarchou spēlfilma Animal (kas nupat bija iekļauta Lokarno festivāla konkursā), franču režisores Mati Diopas Dahomey (kas šogad saņēma Zelta lāci Berlinālē un oktobrī būs skatāma Riga IFF programmā), ukraiņu režisores Oksanas Karpovičas dokumentālā filma Intercepted (kas septembra sākumā Rīgā bija skatāma Baltic Sea Docs programmā) un beļģu režisora Leonardo van Dijl spēlfilma Julie Keeps Ouiet (Beļģijas pieteikums ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars). Plašāka informācija par balsojumam izvirzītajām filmām – Eiropas parlamenta mājaslapā ŠEIT. LUX skatītāju balvu iegūs filma, kas no sabiedrības un EP deputātiem būs saņēmusi visaugstāko kopējo vērtējumu; uzvarētāja tiks paziņota LUX skatītāju balvas pasniegšanas ceremonijā Eiropas Parlamentā 2025. gada aprīlī.