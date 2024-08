Zilbaloža animācijas filma "Straume" Melburnas kino festivālā izpelnījusies īpašu žūrijas atzinību

Filmas "Straume" pirmizrāde Latvijā gaidāma 28. augustā kinoteātrī "Splendid Palace". Citos kinoteātros Latvijā filmu sāks demonstrēt no 29. augusta. Biļetes pieejamas kinoteātru kasēs un internetā. Ginta Zilbaloža animācijas filma "Straume" tika demonstrēta prestižā Kannu kinofestivāla konkursa programmā "Īpašais skatiens" kā vienīgā animācijas filma, Ansī animācijas filmu festivālā tā ieguvusi četras balvas, to skaitā žūrijas un skatītāju balvu. Filma guvusi ārzemju preses, izplatītāju un skatītāju uzmanību un, sākot no šī rudens, to demonstrēs kinoteātros daudzviet pasaulē, tai skaitā ASV, Kanādā, Vācijā, Spānijā, Itālijā, Dienvidkorejā, Japānā, Austrālijā un citviet.