Jaunā miljardiere Selēna Gomesa atzīstas savā vislielākajā sāpē, ko sapratīs ikviena sieviete

Taču zvaigzne apsver citus veidus, kā kļūt par mammu. Viņa uzskata, ka neatrodas sliktākajā situācijā. Selēnai ir vienalga, ko sabiedrība padomās. “Tas nenotiks tā, kā es to biju vienmēr iztēlojusies,” viņa komentējusi savas izredzes kļūt par mammu. “Es agrāk domāju, ka man tas būs tāpat, kā notiek visām. Bet es esmu pat daudz labākā situācijā. Uzskatu par svētību, ka ir brīnišķīgas sievietes, kuras ir gatavas kļūt par surogātmātēm, kas man ir milzīga iespēja. Esmu ļoti pateicīga, ka tām, kuras izmisīgi vēlas kļūt par mātēm, ir dotas arī citas iespējas. Es esmu viena no viņām. Esmu ļoti satraukta par to, kāds būs šis ceļš, jo tas nebūs tāds, kā visiem citiem. Taču beigu beigās, man vienalga. Jo tas būs mans ceļš. Un tas būs mans bērns,” apliecinājusi Selēna.