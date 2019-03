Džastins Bībers. (Foto: WENN.com/Vida Press)

Lai nesāpinātu sievu, Džastins Bībers izvairās no Selēnas Gomesas

Kāds no dziedātāja Džastina Bībera paziņām apgalvojis, ka mūziķis apzināti cenšas izvairīties no bijušās draudzenes Selēnas Gomesas satikšanas, lai „saglabātu uzticību sievai Heilijai”. Atgādināsim, ka vēl pērn oktobrī izskanēja runas, ka dziedātājs joprojām pārdzīvojot to, ka izirušas viņa attiecības ar Gomesu. Pirms dažiem gadiem Bībers taču Gomesu pat dēvēja par savu „bezierunu mīlestību”.