FOTO: ar stāvovācijām pirmizrādi Kannu festivālā piedzīvo Ginta Zilbaloža animācijas filma “Straume”

Filmu Straume finansiāli atbalsta Nacionālais kino centrs, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Eurimages, Francijas Nacionālais kino centrs, televīzijas Arte un Canal+, arī dažādi reģionālie fondi un atbalsta programmas Francijā un Beļģijā. Filma producēta studijās Dream Well Studio (Latvija), Sacrebleu Productions (Francija) un Take Five (Beļģija). Latvijas pirmizrādi filma piedzīvos rudenī.