Atrasta sieviete, kas Lietuvā pie slimnīcas atstāja jaundzimušo; dienesti mēģinās panākt, lai bērns aug kopā ar māti
Atrasta sieviete, kas Lietuvā pie Kaišiadoru slimnīcas durvīm atstāja tikko dzimušu meitenīti.
Jau vēstījām, ka 18. augustā ap plkst. 23:50 pie Kaišiadoru slimnīcas durvīm tika atrasta tikko dzimusi meitenīte. Meitenīte svēra 3 kilogramus 100 gramus. Bērns bija ietīts sieviešu džemperī, klāt noliktas bija arī segas un sieviešu lakats. Mediķus pārsteidza dīvaina detaļa – blakus bērnam bija atstāti arī egļu zari. Kā raksta ELTA, tiek pieņemts, ka tas bijis kā laimes vēlējums mazajai meitenei. Zīdainis tika nekavējoties aprūpēts un pārvests uz Kauņas klīniku.
Piektdien, 22. augustā, tiek ziņots, ka atrasta bērna māte.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības un adopcijas dienesta Kauņas reģiona bērnu tiesību aizsardzības nodaļas vadītājs Deivids Aiduks portālam 15min.lt apstiprināja, ka bērna māte ir atrasta, un uzsvēra, ka tā ir laba ziņa. „Šobrīd bērns joprojām atrodas ārstniecības iestādē, māte arī ir kopā ar viņu. Drīzumā mēs izvērtēsim, kāda palīdzība viņai ir nepieciešama,“ sacīja Aiduks. Dienesta mērķis ir nodrošināt, lai māte saņemtu visu nepieciešamo palīdzību un atbalstu, lai zīdainis varētu augt kopā ar viņu.
Tiek vēstīts, ka mazulis ir pilnībā iznēsāts un vesels, tomēr Kauņas klīnikas ārsti pamanījuši, ka dzemdības nav notikušas profesionālā medicīnas iestādē - nabassaites paliekas bijušas pārāk garas un tās pilnībā apstrādājuši vēlāk ātrās palīdzības darbinieki.
Kaišiadoru slimnīcas direktors Linas Vitkus informēja, ka bērns pie slimnīcas durvīm, visticamāk, gulēja ne ilgāk kā minūti. Viņš arī norādīja, ka bija veikts zvans pie durvīm, lai pārliecinātos, ka mazulīte tiks paņemta.