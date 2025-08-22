Jēkabpilī bezvēsts pazudušā Aināra tuvinieki nāk klajā ar skumju vēsti
Jēkabpilī bezvēsts pazudušā divu bērnu tēva Aināra tuvinieki nākuši klajā ar traģisku vēsti - vīrieša ķermenis 22. augusta rītā Radžu ūdenskrātuvē ir uzpeldējis.
"17. augustā Radžu ūdenskrātuvē Jēkabpilī noslīka Ainārs, 37 gadi. Pēc palīdzības pie mums vērsās viņa bijusī sieva Linda," norāda brīvprātīgo organizācija "Bezvēsts.lv". "19.–20. augustā uz vietu devās pirmā organizācijas brīvprātīgo grupa un nirēji no kluba "Piranija" (vadītājs Jevgēņijs Kaširskis). Tika pārbaudīts iespējamās noslīkšanas rajons. Apstākļi izrādījās ļoti sarežģīti: dziļums ap 5 metriem un bieza zemūdens veģetācija, vietām īsti “džungļi”, caur kuriem bija grūti izlauzties. Diemžēl rezultātu tas nedeva."
"21. augustā strādāja otrā mūsu brīvprātīgo grupa. Visu dienu norisinājās meklējumi uz ūdens, bet biezā zāle ļoti traucēja. Zemūdens aprīkojumu izmantot nebija iespējams veģetācijas dēļ. Tāpēc tika pieņemts lēmums īstenot kopīgu metodi: trīs laivas (divas no "Bezvēsts.lv" un viena no ugunsdzēsēju dienesta) radīja vilni, lai paceltu grunti un atvieglotu ķermeņa uzpeldēšanu. Šī metode ne vienmēr dod rezultātu uzreiz, bet bieži palīdz ķermenim uzpeldēt virspusē."
"22. augusta rītā tuvinieki mums ziņoja, ka Ainara ķermenis ir uzpeldējis meklējumu vietā," paziņojusi organizācija.
Jau ziņots, ka svētdienas vakarpusē Ainārs ar draugiem nolēma doties atpūtā uz Radžu ūdenskrātuvi, kur noīrēja arī katamarānu. Tomēr tajā brīdī neviens nevarēja apjaust, ka diena izvērtīsies īstā traģēdijā.
Kādu laiku kompānija ālējās ar gulbja formas braucamrīku, un Ainārs joka pēc izlēma ielēkt duļķainajā ūdenī ar visām drēbēm. Tomēr drīz smiekli pārvērtās šausmās, jo Ainārs ūdens virsmu vairs nesasniedza. Draugi metās Aināru meklēt, tomēr bija jau par vēlu - redzamība tumšajā ūdenī bija niecīga un Ainārs tā arī netika laicīgi izglābts. “[Pirms brauciena] Viņi teica: “Mēs visi esam labi peldētāji.” Īpaši tas vīrietis. Viņš nebija baigi priecīgs, ka es liku to vesti vilkt, taču beigās uzvilka,” raidījumam "Degpunktā" atklāj pludmales glābēja.