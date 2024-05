FOTO: krāšņākie tērpi Kannu kinofestivālā

Latvijas un Baltijas pārstāvji, kurus vieno sadarbības tīkls "Baltic Shorts", darbosies arī Kannu filmu tirgus īsfilmu sadaļā "Short Film Corner" jeb "Rendez vous Industry". Tur šogad iniciatīvai "New Producers" Room kā viens no desmit dalībniekiem atlasīts Latvijas jaunais producents Emīls Alps, kurš vada studiju "Neonorma" un Kannās kopā ar autorēm prezentēs režisoru Līvas Polkmanes un Martas Šleieres topošo īsfilmu "Paldies par jūsu atsauksmi" jeb "Thank You for Your Review", kas iepriekš iekļauta "Baltic Pitching Forum" un Turīnas īsfilmu tirgus programmās.