"Tā vēsturē vēl nav bijis!" Dons pēc iekļūšanas Eirovīzijas finālā atbild, kā ir būt cilvēkam, kurš lauzis "nelaimes lāstu"

2002. gadā Eirovīzijas dziesmu konkursā triumfēja dziedātāja Marija Naumova ar dziesmu "I Wanna". 2003. gadā konkursa finālā uzstājās pašmāju apvienība "F.L.Y." ar dziesmu "Hello From Mars", iegūstot 24.vietu. 2005. gadā Latviju konkursā pārstāvēja apvienība "Walter & Kazha" ar dziesmu "The War Is Not Over", ko skatītāji ierindoja 5. vietā.