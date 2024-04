Vai Dženifera Anistone savos memuāros runās par Breda Pita un Andželinas Džolijas dēku?

Seriāla “Draugi” zvaigzne Dženifera Anistone esot “beidzot gatava” uzrakstīt vaļsirdīgus memuārus par savu dzīvi, par to izdevumam “Life and Style” izteicies kāds aktrisei pietuvināts avots. Viņš arī piebildis, ka Dženiferu iedrošinājis bijušais kolēģis nelaiķis Metjū Perijs, kurš savu grāmatu “Draugi, mīlestības un Lielais Drausmīgais” (“Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”) izdeva vienu gadu pirms traģiskās nāves 54 gadu vecumā.