"Esmu sirsnīgs čalis!" - Ingus Ulmanis par "Jumpravu", popularitāti, sekssimbola slavu un psihoterapiju

Par tālbraucēju šoferi nē, bet par parastu šoferi gan! Jo man mammas brāļi bija tehniski cilvēki – viens galvenais mehāniķis, bet otrs šoferis. Kad tiku pie viņiem uz laukiem, man vienmēr ļoti patika būt pie visādām mašīnām, braukt kombainā. Brālēns izmācījās par mehāniķi, bija autosportists, un es viņu apskaudu, arī gribēju būt šoferis, domāju, ka tas ir viens no dzīves zvaigžņu ceļiem. Taču man bija tāda kā nolemtība uz dziedāšanu – neatkarīgi no paša gribēšanas man lika dziedāt. Tēvam bija spēcīga balss, un arī man tāda bija. Tāpēc man visu laiku lika dziedāt, vienalga, kur biju. Tā nu pamazām kļuvu par tādu kā jokdari, kas visu laiku kaut kur uzdzied. Sāku spēlēt ģitāru, pabeidzu mūzikas skolu, kur piecus gadus mācījos spēlēt akordeonu. Tāpēc, lai cik ļoti gribēju ņemties ar mašīnām, man tomēr nebija citas izvēles. Brālēnam, kurš piecus gadus vecāks, vienmēr pirka visādas lietas – mopēdus, motociklus, un es vienmēr pārsēdos uz viņa vecajiem braucamrīkiem. Atceros, kā mocījos iestumt "Rīga 7" mopēdu, taču to nekādi neizdevās iedarbināt, un krusttēvs, to redzot, noteica: “Nu šitam čalim no tehnikas poņas nav!”