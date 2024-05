No "Talantu fabrikas" būra līdz Eirovīzijai - interesantākie fakti par Dona dzīvi un karjeru

Un ko Dons tagad domā par "Talantu fabrikā" izteikto? “Jaunības maksimālisms! Tagad ar tādu smaidu skatos uz to... Jaunības maksimālisms ir labi, to vajag saglabāt, tam pieķerties, un turēt to pavadiņā. Bet reizēm racionālā domāšana nāk par labu, jo īpaši vīriešiem. Toreiz man bija vien 18 gadu… Ļoti labi, ka noliku sev mērķus; tie arī bija mans virzītājspēks. Atceroties to laiku... Domāju, ka tagad es to neteiktu skaļi, bet tiektos uz to. Kas zina, kā būs nākotnē,” nesen klāstīja Dons, kurš 2008. gadā kādā intervijā izteicās, ka jau pēc 15 gadiem apņēmies kļūt par pasaules klases izpildītāju, bet 45 gadu vecumā – izdot savu 15. albumu. Tagad pagājuši 12 gadi, Dons Latvijā par savu mūziku saņem vienu balvu pēc otras, viņam šogad apritēs 40, un šopavasar klajā nāks jau desmitais viņa albums. Tā ka – vēl ir laiks īstenot mērķi pilnībā!