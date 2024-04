Eirovīzijas aizkulises. Kā Dons gatavojas savam lielajam uznācienam?

Šajos daudzajos iepazīšanās braucienos Donu pārsteidza, cik silti publika viņu un viņa dziesmu uzņēmusi. “Ar to nu gan mums paveicies! Cilvēki pat dzied līdzi! Anglijā vispār bija tā, ka publika visu dziesmu nodziedāja no paša sākuma līdz beigām – zināja visus vārdus. Tas bija tik patīkami un pārsteidzoši. Arī tas, cik daudz cilvēku jau tagad fano par Latviju un mūsu Eirovīzijas dziesmu. Piemēram, Londonā ieraudzīju, ka publikā stāv sieviete ar šalli Latvijas karoga krāsās un uzrakstu “Latvija”. Domāju, ka latviete, piegāju klāt, gribēju uzrunāt latviski: “Sveiki, no kurienes?”, taču izrādījās, ka viņa ir amerikāniete, kas draugu kompānijā atbraukusi no Čikāgas, un viņiem nav ne mazākās saiknes ar Latviju. Savukārt Amsterdamā ieradās bariņš puišu ar Latvijas karogu. Noskaidrojās, ka viņi ir holandieši, turklāt visi bija uzvilkuši miesas krāsas peldcepures, lai līdzinātos Donam. Tas patiešām bija super, nu ļoti sirsnīgi! Izbrīnīja, ka par Latviju fanoja arī pat cilvēki no Argentīnas, Dienvidkorejas, Japānas un Čīles! Tas bija liels prieks – dzirdēt uzslavas no viņiem. Taču viens ir šīs uzslavas tagad, bet pavisam kas cits – kā tas atspoguļosies pusfināla rezultātos. Protams, mēs visi gribam iekļūt finālā, un skaidrs, ka viegli nebūs!” iespaidos dalās Dons, paskaidrojot, ka visi Eirovīzijas ieskaņas koncerti bija izpārdoti un notika lielās arēnās. Piemēram, Barselonā bija ap 5000 skatītāju, Madridē 4000, savukārt Amsterdamā pasākums notika arēnā ar 7000 skatītājiem.