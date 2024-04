Dons aizvadījis pirmo Eirovīzijas mēģinājumu. Paskat, kāds tērps viņam mugurā!

Kā portālu Jauns.lv informēja projekta “Eirovīzijas dziesmu konkurss 2024” komunikācijas vadītājs Edgars Bāliņš, par mēģinājumā redzēto atzinīgus vārdus teica arī televīzijas priekšnesuma režisors Juris Matuzelis: “Par kameru darbu jāsaka, ka Zviedrijas Eirovīzijas komanda izdarījusi precīzi, kā mēs to bijām lūguši, no mūsu puses sekoja vien pāris nebūtiski komentāri. Esam gandarīti par komandas pretimnākšanu un augsto profesionālo līmeni, gatavojamies nākamajam mēģinājumiem, taču šobrīd no kameru režijas viedokļa priekšnesums ir gatavs par 95 procentiem."